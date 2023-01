Ile Maurice: Pensions - Début de l'exercice de paiement aujourd'hui

C'est à partir de ce mercredi que débute le paiement aux pensionnaires, à la poste. Du fait que les trois premiers jours de l'année étaient fériés, cet exercice n'a pu se faire. Les pensionnaires qui sont concernés en ce jour sont ceux dont les noms de famille commencent par les lettres A à B. En effet, le paiement se fera par ordre alphabétique, comme l'explique Jayraj Ittoo, Business Development and Marketing Manager à la Mauritius Post. "Congé public oblige, nous avons eu à nous arranger pour que tous puissent obtenir leur pension. Toutefois, il est conseillé aux personnes âgées de ne pas venir tôt le matin. D'autant plus que le versement se déroule tout au long de la journée."

Ainsi, à partir d'aujourd'hui, les personnes dont les noms débutent avec les lettres A et B devront se rendre dans les différents bureaux de poste de l'île. À noter que le paiement se fera à partir de 9 heures, exceptionnellement aujourd'hui. À partir de demain, retour à la normale, soit à partir de 8 h 15, jusqu'à 15 h 30. Ceux qui n'ont pu se rendre à la poste par ordre alphabétique pourront aller toucher leur dû à partir du 13 janvier. "Ce versement concerne toutes les personnes qui ont fait un arrangement avec la Sécurité sociale." Il vise non seulement les personnes âgées mais aussi les veuves et les handicapés. Ainsi, les dates sont : A et B, 4 janvier ; C à E, 5 janvier ; F à I, 6 janvier ; J à L, 7 janvier ; M, 9 janvier ; N à P, 10 janvier ; Q et R, 11 janvier ; et S à Z, 12 janvier.

Tous ceux qui n'ont pu se rendre aux dates mentionnées pourront le faire les 13, 14 et 16 janvier.