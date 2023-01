Ile Maurice: Vincent Florens, Associate Professor en écologie - "Les requins n'attaquent pas l'homme normalement"

Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux montrant des requins s'attaquant à une raie sur une plage, presque sur le sable. Ce qui interpelle dans cette vidéo, c'est que l'auteur de la prise d'images ou quelqu'un d'autre a cru bon de préciser que c'est à Tamarin. Or, ils sont beaucoup à penser que ce n'est pas à Tamarin ni sur une autre plage à Maurice.

De toute façon, nous dit Vincent Florens, Associate Professor en écologie à l'université de Maurice, ce requin, qui est selon lui un Black Tip Reef Shark, et qui mesure un mètre 60, chasse de préférence dans l'eau peu profonde. "Comme tous les requins, il aime les poissons, les dauphins et les phoques. La chair humaine n'est pas à leur goût car contenant trop d'os." Ils s'aventurent, selon lui, dans les estuaires et même dans les rivières à la recherche de nourriture. "L'homme peut être victime de morsures de la part de ce genre de requin quand il marche dans l'eau. Mais moins de risque lorsqu'on nage."

Si le requin s'attaque à l'homme, continue Vincent Florens, c'est normalement par erreur. C'est pourquoi les surfers en font parfois les frais, car le requin, qui a une très mauvaise vue, prend les surfs pour des tortues, phoques ou dauphins. Et bien souvent, après les premiers coups de dent, le requin recrache et s'éloigne. Pour l'universitaire, par contre, le requin dévorera des restes humains mais seulement à cause de la facilité. "Pas besoin de courir après et de lutter." Le corps déchiqueté de ce pêcheur de Bambous-Virieux l'a sans doute été après sa mort par noyade.

Vincent Florens nous fait remarquer que cette espèce de requin est en danger d'extinction, dû probablement au manque de nourriture.