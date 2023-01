Angola: La réhabilitation de la route Bita Tanque/KK-5000 améliore le trafic routier

Luanda — La circulation sur la route qui relie le quartier Bita Tanque à la ville-dortoir KK-5000, située dans la municipalité de Belas, province de Luanda, s'est considérablement améliorée grâce à des travaux de terrassement, ce qui facilite la circulation des personnes et le flux des produits du champ.

Le tracé de huit kilomètres est en cours de réhabilitation par l'administration municipale de Belas, dans le cadre du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM).

La région de Bita Tanque est traversée par le fleuve Cuanza et possède des terres fertiles. À cette époque, la production de fruits comme les mangues et les noix de cajou, de légumes comme la laitue, le poivron et les carottes et les tubercules est évidente.

S'adressant à l'ANGOP, les habitants du quartier Bita Tanque ont déclaré que la conclusion des travaux favorisera l'amélioration des conditions de vie des populations, la croissance économique et sociale des communautés résidentes.

En 15 jours, plus de quatre kilomètres de piste de la route goudronnée de l'Urbanisation KK-5000 ont déjà été nivelés.

Selon l'administrateur municipal de Belas, Miguel de Almeida, pour 2023, la réhabilitation et l'asphaltage de plus de 20 kilomètres de la Rue 23 de Março, qui relie la zone verte au quartier Sossego, ainsi que celle d'Uanhenga Xitu à la zone de Tanque 1, dans les districts de Cabolombo et Vila Verde.

Celui-ci prévoit encore la réhabilitation en terrassement des voiries structurantes et des traverses des quartiers les plus dégradés avec un accent sur Mundial, Zona Verde-3, Macuia, Mundial, Kididi, Salina, Macuia, Jacaré-1 et 2, Cuca, Kitona, Salinas et Tombo dans les districts de Cabolombo, Vila Verde, Morro dos Veados et Ramiros.

La municipalité de Belas est composée de six districts urbains, notamment Kilamba (siège municipal), Morro dos Veados, Cabolombo, Quenguela, Vila Verde et Ramiros, et la commune de Barra do Cuanza.

La circonscription a une population estimée à 700 000 habitants, ce qui représente environ 7,29% de la population totale de la province de Luanda, estimée à 8,5 millions d'habitants, selon les projections de l'Institut national des statistiques.