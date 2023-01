Cote d'Ivoire: Toulépleu - Anne Ouloto offre une ambulance flambant neuve médicalisée à la sous-préfecture de Nezobly

Anne Ouloto a offert une ambulance flambant neuve médicalisée à la sous-préfecture de Nezobly dans le département de Toulepleu.

La ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto a offert le dimanche 01 janvier 2023 une ambulance flambant neuve médicalisée à la sous- préfecture de Nezobly dans le département de Toulepleu.

À la remise des clés de l'ambulance, Anne Désirée Ouloto, président de la région du Cavally a instruit le directeur régional de la Santé à utiliser cet engin à bon escient.

" Je vous offre ce beau cadeau de fin d'année pour que la souffrance des femmes de cette localité soit éradiquée totalement. Il faut que l'ambulance fasse le travail pour lequel elle est offerte . C'est au nom du président de la République SEM Alassane Ouattara et au nom du Premier ministre Patrick Jérôme Achi que je vous remets cette ambulance médicalisée. Il faut que cette ambulance soit utilisée à bon escient. Il ne faudrait pas que nos femmes enceintes et les malades soient dans des difficultés lors de leur évacuation." , a conseillé Anne Ouloto, ministre de la Fonction publique

Les assurances du préfet Bini Koffi Étienne

Le préfet du département de Toulépleu Bini Koffi Étienne et le Directeur régional de la Santé Docteur Coulibaly ont rassuré la ministre Anne Désirée Ouloto sur le mode de gestion de cet engin." Nous vous disons un grand merci pour vos gestes de solidarité envers les populations de Toulépleu et en particulier dans la région du Cavally. Ce n'est ni la première et ça ne sera non plus le dernier. Nous comptons toujours sur vous et j'assurerai le contrôle pour maintenir en bonne état cet engin. " , a promis Bini Koffi Étienne, préfet du département de Toulépleu.

En prélude à la cérémonie de remise officielle de l'ambulance, Anne Désirée Ouloto a prié avec les chrétiens catholiques de Toulépleu pour la paix en Côte d'Ivoire et pour la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali.