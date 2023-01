Afrique de l'Ouest: Bourse - Le titre Orange Côte d'Ivoire enregistre sa première baisse de cours ce 3 janvier 2023.

Le titre Orange Côte d'Ivoire dont la cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est intervenue le 30 décembre 2022, a enregistré sa première baisse de cours à l'issue de la séance cotation de ce mardi 3 janvier 2023.

Le cours de cette valeur a en effet clôturé à 10 500 FCFA ce 3 janvier alors qu'il s'affichait la veille à 10 925 FCFA, soit une baisse de 3,89%. A la base de cette baisse, il y a la tendance à la vente du titre de certains investisseurs qui ont préféré récupérer leur plus-value, puisque ayant acquis l'action Orange Côte d'Ivoire à 9 500 FCFA lors de l'Offre publique de vente.

Orange Côte d'Ivoire occupe ainsi la deuxième place du Flop 5 des plus fortes baisses de cours derrière Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 6,53% à 1 860 FCFA) mais devant les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,68% à 1 440 FCFA), BOA Mali (moins 3,57% à 1 350 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 900 FCFA).

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 5 810 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 965 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 6,49% à 3 940 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 4,83% à 3 145 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 1,29% à 785 FCFA).

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 87,483 milliards de FCFA, passant de 7676,402 milliards de FCFA la veille à 7588,919 milliards de FCFA ce 3 janvier.

Celle du marché obligataire est en repli de 3,8375 milliards, à 8922,285 milliards de FCFA contre 8926,122 milliards de FCFA le lundi 2 janvier 2023.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est rehaussée à 644,070 millions de FCFA contre 563,403 millions de FCFA la veille.

Du côté des indices, on note un repli. L'indice composite enregistre une baisse de 1,14% à 203,99 points contre 206,34 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a cédé 0,43% à 99,70 points contre 100,13 points la veille. Pour sa part l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a perdu 0,47% % à 100,07 points contre 100,54 points la veille.