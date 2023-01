Afrique: [RÉTRO INTER} 2022, une année agitée dans le monde

Les douze derniers mois ont été une nouvelle fois très mouvementés pour le continent. L'Afrique a vécu la guerre civile en Ethiopie et l'insurrection dans la région de Cabo Delgado au Mozambique, des guerres souvent fratricides dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs. Il y a aussi les crises politico-institutionnelles avec les militaires au pouvoir au Mali, au Soudan, en Guinée, au Tchad, au Burkina Faso et leurs transitions chancelantes. Le vaste espace sahélo-saharien est en proie aux insurrections des groupes armés terroristes.

24 FÉVRIER Début du conflit entre la Russie et l'Ukraine

Le 24 février, la Russie envahit l'Ukraine, plongeant le monde dans une crise inédite au lourd bilan macabre et qui a entraîné le plus important afflux de réfugiés en Europe. La Russie, qui a déjà annexé la péninsule de Crimée, perd progressivement son influence en Ukraine qui se rapproche de l'Occident. Elle perd un allié de taille et voit l'Otan s'installer dans son pré-carré. Sans appel, elle prend la décision de " dénazifier " l'Ukraine en l'envahissant.

De part et d'autre, les belligérants s'accusent mutuellement d'exactions, d'actes de tortures et de viols. Le Président Vladimir Poutine se retrouve très isolé diplomatiquement par les pays occidentaux de l'Otan qui ont infligé à la Russie des sanctions économico-financières, durcies au fil du temps, tout en livrant des armes à l'Ukraine. En guise de représailles, la Russie frappe le point faible de l'Union européenne (Ue) : sa dépendance au gaz russe. Elle fait aussi planer la menace d'une crise alimentaire mondiale.

3 JUILLET Umaro Sissoco Embalo, Président de la Cedeao

Le 3 juillet 2022 s'est tenue à Accra, au Ghana, la 61e conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Cedeao. Cette rencontre a consacré l'élection à l'unanimité par ses pairs du Président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo au poste de nouveau président en exercice de l'organisation communautaire. Depuis son avènement, de nombreux sommets ordinaires et extraordinaires des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Cedeao axés sur les transitions ainsi que des questions liées à la santé, à la paix, à la sécurité, à la sécurité alimentaire et au changement climatique ont eu lieu.

Relations tendues des pouvoirs kaki avec la communauté internationale

Plusieurs pays africains ont été sanctionnés par l'Union africaine. L'Etat de droit démocratique a été mis à l'épreuve en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, en Guinée et au Burkina Faso qui ont vécu des coups d'Etat et des contre-coups d'Etat. Après une brouille passagère entre les pouvoirs kaki et la Cedeao, le débat sur la prolongation des transitions a été définitivement clos par les Gouvernements concernés au vu de la teneur des délais incompressibles arrêtés par la Cedeao. Cette dernière a instruit les Médiateurs désignés à poursuivre les échanges avec les autorités de la transition du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso pour un retour à l'ordre constitutionnel.

Au Tchad mais aussi au Soudan, l'année écoulée n'a pas été un long fleuve tranquille. Après la mort de Deby père, Deby fils qui dirigeait la transition a été officiellement investi comme Président de la République. Auparavant, un dialogue national qui a débuté au Qatar a été bouclé à Ndjamena en vue de pacifier l'espace public. Au Soudan voisin, les populations et les militaires se sont affrontés à plusieurs reprises pour le contrôle du pouvoir politique.

Crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire

Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali ont été récemment condamnés à 20 ans de prison. À Abidjan, le Président Ouattara a soutenu qu'ils vont retourner incessamment au pays. Le Président de la Côte d'Ivoire a toujours exigé des autorités maliennes " la libération, sans délai " des 46 soldats. Selon le Président ivoirien, ces soldats qui sont " injustement détenus depuis le 10 juillet 2022 ont été déployés en qualité de 8e détachement de l'Elément de soutien national (Nse) au sein de la Minusma ". Le dossier, qui a été examiné à New York lors de la réunion extraordinaire des Chefs d'Etat de la Cedeao, suit son cours.

Vague d'élections en Europe

2022 a aussi été une année politico-électorale qui a donné le coup d'envoi de la campagne dans de nombreux pays. Les ultraconservateurs engrangent des succès retentissants aux élections législatives dans plusieurs pays. En France, le scrutin présidentiel a eu lieu le 10 avril (1er tour) et le 24 avril (2nd tour) 2022. La candidate de l'Extrême droite, Marine Le Pen, du Rassemblement national, arrivée 2ème, a affronté le candidat sortant, Emmanuel Macron. Les partis et candidats se sont très tôt mis en ordre de marche avec des fortunes diverses à l'arrivée. La candidate de l'Extrême droite, Marine Le Pen, arrivée 2e va affronter le candidat président sortant de la Renaissance, Emmanuel Macron. Au finish, ce dernier sera élu au 2nd tour (58%) devant Marine Le Pen (41,45%), il va rempiler comme chef de l'Etat français jusqu'en 2027. Par ailleurs, à l'issue des législatives françaises, le Rassemblement national de Marine Le Pen réalise une percée historique en juin avec 17,30% et 89 députés, devenant le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Elle est devancée par la majorité présidentielle " Ensemble ", qui obtient 244 députés et la " Nouvelle union populaire écologique et sociale " (Nupes) coalition dirigée par le leader de la France insoumise ", Jean Luc Mélenchon, qui obtient 127 sièges.

En Allemagne, après seize années d'un pouvoir solide et pragmatique, la chancelière Angela Merkel quitte le pouvoir et la scène politique européenne et mondiale. Elle est remplacée par le social-démocrate Olaf Scholtz, vainqueur des élections fédérales en septembre.

En Italie, Giorgia Meloni remporte une victoire historique en septembre avec son parti postfasciste Fratelli d'Italia, et est nommée, en octobre, Premier ministre, chef du Gouvernement.

En Suède, le parti nationaliste et anti-immigration Les Démocrates gagne les élections de septembre ; devenant ainsi la deuxième force politique du pays.

En Hongrie, le parti du nationaliste ultraconservateur Viktor Orban est reconduit en avril pour une quatrième victoire d'affilée.

CRISE LIBYENNE Pr Abdoulaye Bathily, nouvel envoyé spécial

Le Pr Abdoulaye Bathily a été officiellement nommé Représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu pour la Libye et Chef de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (Manul). Une nomination actée dans la nuit de vendredi à samedi 3 septembre dernier et approuvée par le Conseil de sécurité à l'unanimité de ses membres. Le diplomate et ancien ministre sénégalais, qui remplace au poste le slovaque Jan Kubis qui avait démissionné en novembre 2021, a la lourde tâche d'élaborer une stratégie pour le retour de la paix et de l'ordre constitutionnel en Libye.

Décès de la Reine Elizabeth II et instabilité politique

Intronisée le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans, la reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre. Ses funérailles, tenues le 19 septembre, suivies par le monde entier et en présence de plusieurs Chefs d'Etat, ont été un intense moment d'émotion, dans la pure tradition britannique. La Reine a rencontré la plupart des grandes figures de ce monde durant sa vie consacrée à la couronne britannique. Avec son décès, une page de l'histoire se tourne. Le 10 septembre, son fils Charles est proclamé roi sous le nom de Charles III.

Le Royaume-Uni a aussi vécu cette année une période d'instabilité politique sans précédent. Après une succession de scandales et une avalanche de démissions au sein de son Gouvernement, le Premier ministre conservateur Boris Johnson démissionne en juillet. Liz Truss est officiellement nommée pour lui succéder au 10, Downing Street, par la reine Élisabeth II deux jours avant le décès de la souveraine. Liz Truss, Première ministre la plus éphémère dans l'histoire moderne du pays, tient seulement 44 jours avant de démissionner à son tour ; provoquant une crise politique et financière ainsi qu'une série de grèves du fait de son programme économique radical. L'ex-banquier et ministre des Finances de 42 ans, Rishi Sunak, arrive au pouvoir fin octobre. Il est le cinquième Premier ministre britannique depuis le référendum sur le Brexit en 2016.

PRÉSIDENTIELLE AU BRÉSIL Lula Da Silva, tombeur de Jair Bolsonaro

Après un premier tour le 2 octobre 2022 sanctionné par un ballotage, il aura fallu un second tour pour départager le Président d'extrême droite sortant, Jair Bolsonaro, et l'ancien Président et candidat de gauche, Luis Inacio Lula da Silva. Après quatre années au pouvoir, Bolsonaro est battu de justesse par Lula. Ce dernier a exercé le pouvoir de 2003 à 2010, lui conférant une popularité record grâce à ses performances économiques et ses programmes sociaux en faveur des pauvres. Douze ans après l'avoir quitté et un séjour carcéral, il est réélu le 30 octobre 2022. À 77 ans, l'ancien métallo et chef historique du Parti des travailleurs revient au pouvoir pour un troisième mandat qui a débuté le 1er janvier 2023.

Le sacre du Président chinois Xi Jinping

Le président Xi Jinping a été reconduit en octobre pour un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste chinois (Pcc) lors de son XXe Congrès. Qualifié de dirigeant le plus puissant de la Chine moderne depuis Mao Zedong, il lance un combat acharné contre la corruption.

2 NOVEMBRE Enfin un espoir de paix entre l'Ethiopie et les rebelles tigréens

Le Gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles tigréens du Tplf, sous l'égide du haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, l'ancien président nigérian Olosegun Obasanjo, sont convenus, le 2 novembre 2022, à Pretoria (Afrique du Sud) d'une cessation des hostilités au Tigré. L'accord, signé à 48 heures du deuxième anniversaire de la guerre déclenchée le 4 novembre 2020, constitue une grande avancée et un nouveau chemin vers la paix dans cette région meurtrie par ce conflit fratricide.

Election de mi-mandat aux Etats-Unis

Les " midterms " ou élections de mi-mandat ont eu lieu le 8 novembre aux Etats-Unis. Lors de ces scrutins, l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants est renouvelé, ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat. Les Démocrates conservent le contrôle du Sénat, et les Républicains ne remportent qu'une courte majorité à la Chambre des représentants.

Instabilité sociopolitique en Iran

Le 16 septembre, la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, déclenche une vague de manifestations sévèrement réprimées à travers l'Iran. Elle est décédée après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran qui lui reprochait une violation du code vestimentaire. Les jeunes femmes iraniennes sont à l'avant-garde de la contestation ; défiant les autorités. Les manifestations se transforment progressivement en un mouvement plus large, dirigé contre le régime islamique. Début décembre, le pouvoir, qui voit l'Occident derrière cette révolte, annonce la dissolution de la police des mœurs. Selon l'Afp, la répression des manifestations a provoqué près de 14.000 arrestations dont certaines ont débouché sur des condamnations à mort, fait plus de 200 morts parmi lesquels les forces de sécurité.

RDC

Affrontements entre forces loyalistes, rebelles du M23 et groupes armes

La région des Grands Lacs, particulièrement l'Est de la République démocratique du Congo (Rdc), est en pleine ébullition ces derniers mois. Une guerre a de nouveau éclaté dans cette zone, opposant les forces armées nationales congolaises (Fardc) et le " Mouvement du 23 mars " (M23), une rébellion majoritairement tutsi. Pour mettre un terme au conflit, un sommet des pays de la région avait aussi décidé d'un cessez-le-feu, qui a plus ou moins tenu depuis entre les rebelles et les forces loyalistes congolaises (Fardc), mais pas avec divers groupes armés présents dans la région et décidés à faire barrage au M23. L'accusation à l'égard du Rwanda d'appui à la fois logistique et financier au M23 pour conserver une emprise sur le Congo n'a jamais véritablement cessé.