Cote d'Ivoire: Marine nationale - Le patrouilleur de haute mer P400 baptisé Contre-amiral Lamine Fadika

La tradition a été respectée. Le patrouilleur de haute mer P400 accueilli par la marine nationale le 6 octobre dernier suite à son acquisition par la Côte d'Ivoire a été baptisé hier dans la pure tradition des marines. En effet, après sa désignation par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara comme marraine du bâtiment de guerre, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la diaspora Kandia Camara a levé le voile sur le nom du patrouilleur de haute mer avant de briser une bouteille de champagne sur la coque du bateau pour consacrer le baptême. "Ma joie est grande et je voudrais traduire mon infinie gratitude au chef de l'Etat, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, pour m'avoir fait l'honneur de me céder une parcelle de sa charge régalienne pour baptiser en son nom ce navire que fera date dans l'histoire de l'armée ivoirienne ", s'est-elle félicitée.

Selon elle, le chef de l'Etat ayant pris la pleine mesure des menaces et des dangers réels auxquels s'exposait la Côte d'Ivoire au plan maritime, notamment le fléau grandissant de la piraterie maritime, a autorisé l'acquisition de nouveaux bâtiments pour la marine nationale. "L'acquisition de ce nouveau patrouilleur marque un pas de géant dans l'histoire de la marine nationale ", a-t-elle estimé.

Embouchant la même trompette, le ministre d'Etat, ministre de la Défense a indiqué que l'acquisition du patrouilleur qui porte désormais le nom du premier commandant de la marine nationale de Côte d'Ivoire indépendante est une grande fierté pour l'Etat ivoirien et une avancée majeure pour le dispositif de surveillance des eaux ivoiriennes. Car, à l'en croire, le golf de Guinée qui relie les côtes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale est l'objet d'activités maritimes de plus en plus importantes et également d'une insécurité grandissante.

"Selon le bureau maritime international, cet espace maritime est devenu en quelques années l'un des plus dangereux pour la navigation avec des risques de déstabilisation des pays concernées. Dès aujourd'hui, avec le patrouilleur Contre-amiral Lamine Fadika, la marine nationale pourra se projeter encore plus loin en vue de faire face aux menaces de tout genre ", a-t-il souligné.

Tout en annonçant l'acquisition prochaine de deux autres patrouilleurs capables d'embarquer des hélicoptères de surveillance de l'armée de l'air afin de doter les forces ivoiriennes de moyens de dissuasion et de coercition. Heureux de la nouvelle acquisition et de l'annonce du ministre d'Etat, le chef d'Etat major de la marine nationale, le vice-amiral N'guessan Kouamé Célestin, a vivement remercié les autorités étatiques avec à leur tête le chef de l'Etat pour les efforts consentis depuis 2014 visant la montée en puissance de la marine nationale.

Les membres de l'équipage qui a ramené le patrouilleur à Abidjan depuis les eaux françaises ont été décorés dans l'Ordre du mérite de la marine. Avant que la famille Fadika par la voix de Fatim Fadika n'exprime sa joie et sa gratitude pour le choix porté sur le contre-amiral.