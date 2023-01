Afrique: Indices boursiers internationaux - Poursuite à la baisse des évolutions en novembre 2022

Les indices boursiers internationaux ont pour la plupart poursuivi leur évolution à la baisse en novembre 2022, comparée au mois de novembre 2021.

Selon la Bceao qui donne l'information, ainsi, les replis enregistrés sont de 26,1% pour le Nasdaq Composite, 13,1% pour le Standard & Poor's 500, 8,0% pour le Dax, 6,4% pour l'EuroStoxx 50, 4,6% pour le CAC 40, 3,3% pour le Dow Jones Industrial et 2,9% pour le Nikkei 225.

" Toutefois, le Ftse 100 a connu une évolution à la hausse de 2,9% en novembre 2022 comparée au même mois l'année précédente. Sur le marché des changes, la monnaie européenne s'est dépréciée en un an, vis-à-vis du dollar américain (-8,7%). En revanche, elle s'est appréciée par rapport au yen japonais (+12,5%), à la livre sterling (+1,5%) et au yuan chinois (+1,4%) ", lit-on dans le document de la Bceao.

Selon la même source, les cours du pétrole brut sur les marchés internationaux (moyenne Wti, Brent, Dubai), exprimés en dollar US, ont enregistré une augmentation de 10,1%, en glissement annuel, en novembre 2022, après une hausse de 6,1% le mois précédent.

S'agissant des principales matières premières exportées par les pays de l'Union, les prix ont été globalement orientés à la baisse sur la même période, notamment pour le coton (-27,4%), le café (-18,3%), la noix de cajou (-16,3%), le caoutchouc (-16,3%), l'or (-5,2%) et le cacao (-0,5%).

En revanche, l'indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l'Union, s'est accru de 27,5% en novembre 2022, sur un an, après une progression de 33,9% en octobre 2022. Les hausses les plus importantes sont notées au niveau du riz (+42,0%), du lait (+28,6%), du blé (+12,8%) et du sucre (+11,6%). Par contre, les prix des huiles ont baissé de 7,3%sur la même période.

Au niveau de la politique monétaire, les taux directeurs des banques centrales des pays développés sont restés inchangés en novembre 2022. En revanche, au niveau des pays émergents, la Banque centrale de Turquie continue de baisser son taux directeur, après la diminution de 200 points de base en octobre 2022. En effet, le 24 novembre 2022, elle a révisé à la baisse de 150 points de base son taux directeur, pour le porter à 9,00%.