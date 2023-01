Afrique de l'Ouest: Passage du SMIG de 60000 à 75000 FCFA - La Côte d'Ivoire confirme sa réputation d'État généreux

Une générosité notoire. Avec le passage, pour bientôt, du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) de 60.000 à 75.000 FCFA, le Président Alassane Ouattara continue d'améliorer le quotidien des travailleurs ivoiriens. Bien plus, avec cette décision historique, la Côte d'Ivoire confirme son statut d'Etat généreux envers les travailleurs. Les Ivoiriens, plus que jamais, peuvent donc être fiers de leur président. Qui vient à nouveau de rentrer dans l'histoire.

Du Sénégal à la Guinée Conakry en passant par le Mali, le Togo et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire demeure de loin le pays octroyant le SMIG le plus élevé. En effet, au Sénégal, le SMIG est fixé à 42600 FCFA, quand il est de 36270 au Cameroun et de 40000 au Mali. Le Togo (35.000 FCFA),le Burkina Faso (30684 FCFA) et la Guinée Conakry (36842 FCFA) ne font pas mieux que le pays de Ouattara.

Il est bon de noter que depuis son accession au pouvoir en 2011, le chef de l'Etat s'est montré particulièrement généreux envers les fonctionnaires et agents de l'Etat, les travailleurs du secteur privé et les économiquement faibles. En effet, entre 2011 et 2021, les fonctionnaires et agents de l'Etat ont perçu, grâce aux différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions, un montant cumulé de 2 162 milliards de F CFA, soit environ 216 milliards de FCFA par an. A cela s'ajoutent les efforts au profit des agents retraités d'un montant cumulé de 65 milliards de FCFA. Depuis août 2022, de nouvelles mesures allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'Etat sont en vigueur.

Il a été, en effet, décidé de l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État car environ 1/3 des agents n'en bénéficiaient pas. De même, on note la revalorisation de 20 000 F CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris les Forces de Défense et de Sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. De même la prime mensuelle de transport a été revalorisée. Quant à l'allocation familiale, bloquée depuis 1960, elle a été revalorisée pour la première fois passant de 2 500 à 7 500 F CFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelle, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les Forces de Défense et de Sécurité.

Au niveau de la santé, plusieurs actes de santé sont gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans. Notamment la consultation, la prise en charge thérapeutique, l'hospitalisation et les examens para-cliniques (anémies, paludisme grave, maladies diarrhéiques, infections respiratoires aigües) et la prise en compte des quatre premières causes de morbidité et de mortalité du nouveau-né (détresse respiratoire, souffrance cérébrale, infections bactériennes). D'autres actes au niveau de la santé sont aussi gratuits. Dans cette fourchette, sont pris en compte les consultations prénatales et postnatales, l'accouchement normal et la césarienne, l'hospitalisation après accouchement ou après césarienne, deux échographies pour les deux derniers trimestres, ainsi que le bilan prénatal et le carnet mère enfant. La liste n'est pas exhaustive.