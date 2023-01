Ile Maurice: Période de fêtes - Les achats sur les réseaux sociaux prisés

Pendant la période de fêtes, les magasins ont connu un regain d'activité en raison de la levée des restrictions sanitaires et de la réouverture donc de plusieurs commerces après plus de deux ans de période morose. Que les magasins soient ouverts ou fermés, une majorité de Mauriciens ont continué à acheter la plupart de leurs cadeaux en ligne. Si les achats sur les réseaux sociaux sont un moyen de faire de bonnes affaires, ces offres ont parfois été des arnaques et ont tout de même fait des victimes.

L'achat en ligne avait connu une croissance lors du premier confinement en mars 2020. Plus de deux ans après, bien que les commerces aient réouvert leurs portes, de nombreux Mauriciens ont gardé cette habitude, trouvant en cette pratique des avantages, comme ne pas avoir à ne pas se déplacer. Pendant cette période de fin d'année, les gens qui recherchent activement des idées shopping se sont tournés vers les réseaux sociaux pour trouver l'inspiration. Les offres alléchantes et les publicités n'ont pas manqué d'influencer les acheteurs. Pour les commerçants, cela a été un moment stratégique pour maximiser les ventes grâce à leur marketing.

Expérience réussie

Plusieurs personnes se sentent plus à l'aise pour effectuer leurs achats en ligne et sur des réseaux sociaux, afin de ne pas se rendre de magasin en magasin. Les promotions et le service de livraison ont été la clé d'une expérience client réussie pendant les fêtes de fin d'année. Bien que sensibles aux prix, les acheteurs accordent aussi une grande importance à l'option "livraison" pour leurs achats. On se soucie également de la politique d'échange lors de l'achat en ligne. En cette période de fêtes, pour plusieurs acheteurs, acheter en ligne a été une expérience réussie qui leur a permis de trouver de bonnes affaires.

Samela Incloo, une habitante de Curepipe, souligne que, depuis le confinement, elle avait commencé à suivre certains vendeurs sur des réseaux sociaux pour ses achats. Depuis, elle est devenue fidèle à cette pratique. "Je n'achète pas avec tout le monde. Parfois, c'est un risque à prendre car nous ne savons pas si les vendeurs sont genuine ou pas. Il faut bien vérifier. Mais jusqu'ici, j'ai eu de la chance de tomber sur des commerçants honnêtes et j'ai fait mes achats sans encombre. D'ailleurs cette année, j'ai acheté tous les cadeaux de Noël sur les réseaux sociaux", confie notre interlocutrice.

Aucun contrôle

Cependant, l e s arnaques sur les réseaux sociaux sont une réalité quotidienne. Il y a en effet des personnes qui commercialisent des produits avec un faux profil afin d'arnaquer les acheteurs. En l'absence d'un contrôle des autorités pour le commerce en ligne, les tentatives d'escroquerie peuvent revêtir des formes multiples. Plusieurs acheteurs en ont été victimes. Influencés par un marketing agressif, ils ont acheté à l'aveuglette et se sont retrouvés dans des situations compliquées.

Kamini C., une habitante de Port-Louis, a d'ailleurs mis un post public sur sa page Facebook pour mettre en garde les utilisateurs contre un commerçant qui vend des chaussures. Elle y raconte son expérience et dénonce la malhonnêteté de cette personne qui lui a fait livrer de vieux vêtements alors qu'elle avait commandé des chaussures. "Je suis tombée sur un vendeur de chaussures importées d'Italie. Comme j'ai trouvé les prix et les modèles intéressants, j'ai passé une commande. J'ai effectué la moitié du paiement par Juice. La livraison devrait être sous une semaine. Après sept jours, quand j'ai repris contact avec la dame, elle a commencé à me raconter une histoire, qu'elle n'avait pas pu mettre mes produits à la poste car elle était souffrante. Deux jours après, elle m'a envoyé une photo du reçu de la poste pour me montrer que le colis avait été envoyé. Quand j'ai reçu ma livraison, c'était de vieux vêtements", raconte-t-elle.

Comme elle, nombreux sont ceux qui partagent leurs mauvaises expériences après avoir essayé des achats sur les réseaux sociaux.