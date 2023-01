Cote d'Ivoire: Fonction publique - Plus de 23 milliards de francs Cfa de primes en paiement

Comme l'avait annoncé, le Chef de l'Etat Alassane Ouattara, le 6 aout 2022 et confirmé le 31 Décembre 2022, le paiement de la prime exceptionnelle dite prime Ado est une réalité depuis quelques jours. Donc les bénéficiaires; les fonctionnaires et agents de l’État de Côte d'Ivoire, sont en train de passer à la caisse. Une note signée du ministre ivoirien de l’Économie et des finances, le confirme bien.

« Le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly a annoncé le paiement effectif de la prime exceptionnelle de fin d'année accordée par le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara aux fonctionnaires et agents de l’État, depuis le mardi 03 janvier 2023 », indique une note officielle du ministère.

Cette prime annoncée par le chef de l’État dans son message à la nation, le 06 août 2022, à la faveur de la célébration de la Fête nationale, « s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'Etat ».

L'instauration de cette prime exceptionnelle de fin d'année, représente un tiers (1/3) du salaire mensuel indiciaire de base du mois de Décembre qui sera payée au début du mois de janvier suivant, avait promis le Président de la République.

Selon la note du ministère de l’Économie et des finances, au titre des paiements effectués au profit des fonctionnaires, un montant total de plus de 23 milliards de francs Cfa a été viré dans les banques, ce jour. Le ministre indique également, au titre des règlements au profit des militaires, plus de 2 milliards de francs Cfa ont également été virés.

S'agissant des fonctionnaires et agents de l’État en service dans les Établissements Publics Nationaux et ceux payés par bons de caisse au Trésor public, les règlements s'effectueront du mercredi 04 janvier au vendredi 06 janvier 2023.