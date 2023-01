Algérie: Collectivités locales - La recette du Président Tebboune pour débureaucratiser et développer le pays

ALGER — Les collectivités locales devraient être le maillon fort de l'Algérie nouvelle. Ce poids des wilayas et des communes dans le pays s'explique d'abord par leur rôle moteur en matière d'attractivité et de développement socio-économique.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait une grande partie de sa carrière dans ces collectivités, est déterminé à doter ces territoires de plus larges prérogatives et de compétences à la hauteur des défis de l'heure.

Toutes les régions du pays sont appelées à jouer un rôle économique majeur. Pour le président de la République, les wilayas qui disposent de nombreux atouts et d'une jeunesse aux facettes multiples, doivent créer de la richesse. Le Président ne veut plus entendre parler de régions confrontées au chômage et à la mal-vie.

Le président de la République est convaincu que la transformation de l'Algérie ne peut être qu'au cœur des collectivités locales. Ces dernières devraient s'affranchir d'une centralisation bureaucratique d'une autre époque.

L'attractivité et la compétitivité de l'Algérie viennent aussi de sa capacité à impliquer et responsabiliser les walis et les élus locaux dans l'émergence économique du pays.

Aujourd'hui, l'heure a sonné afin d'opérer une vraie transformation à l'échelle de la wilaya pour atteindre les objectifs de développement fixés par le Chef de l'Etat, car le développement de l'Algérie se joue dans les collectivités locales et pas dans les administrations centrales. Avec des

collectivités locales libérées de la chape de plomb, le pays ne sera que plus attractif, plus prospère et plus puissant.