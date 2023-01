Maroc: Le haut représentant de l'UE en visite officielle au Maroc, les 5 et 6 janvier

Bruxelles — Le haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, se rendra au Maroc pour une visite officielle les 5 et 6 janvier, a annoncé, mercredi, le Service Européen d'Action Extérieure (SEAE).

La visite sera l'occasion d'une discussion approfondie sur la mise en œuvre du partenariat UE-Maroc, y compris dans la perspective du nouvel Agenda pour la Méditerranée, indique le SEAE.

Le Haut Représentant fera un point sur les dossiers en cours et explorera les domaines spécifiques où le dialogue et la coopération pourront davantage se renforcer, ajoute la même source.

Au programme de la visite du Chef de la diplomatie européenne figure également "l'échange autour de questions régionales et internationales d'intérêt commun et d'une importance particulière dans le contexte mondial difficile actuel, et l'impact global de la guerre" en Ukraine.

Le partenariat historique liant le Maroc et l'Union européenne a continué ces dernières années à se développer, se hissant à une référence dans la politique de voisinage de l'UE.

Durant l'année écoulée, Rabat et Bruxelles ont poursuivi l'exploration du potentiel "sans limites" de leur partenariat, allant vers davantage d'intégration du Maroc dans la biosphère économique européenne, de développement de la résilience industrielle et économique, de création des conditions de nouvelles chaînes de valeurs industrielles, de renforcement de leur ambition climatique partagée et d'immunisation de leur partenariat.

En l'espace de quelques mois, pas moins de six membres du Collège des commissaires de l'UE ont fait ainsi le déplacement au Maroc, avec le lancement à chaque fois d'actions concrètes et d'initiatives qui enrichissent leur partenariat.