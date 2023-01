Congo-Kinshasa: Covid-19 - Le sous-variant XBB1,5 d'Omicron ne circule pas en RDC

Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention informe l'opinion publique tant nationale qu'internationale que le gouvernement de la République suit de près l'évolution de notification des cas de covid-19 à travers le monde, plus particulièrement en Chine qui connaît depuis un moment une vague de contamination sans précédent.

Selon les dernières analyses, le sous-variant XBB1,5 d'Omicron, en progression dans certains pays tels que la Chine, les Etats-Unis, etc., ne circule pas en République démocratique du Congo (RDC) et il n'est donc pas question pour la population de céder à l'agitation. Car, la gestion de la covid-19 est sous le contrôle du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention.

Toutefois, l'expérience du passé a clairement montré que la RDC a été contaminée par les voyageurs en provenance des pays européens, africains et non de l'Asie, en l'occurrence la Chine. Des mesures avaient été prises dans le temps pour réduire la circulation des nouveaux variants et sous-variants. Actuellement, tous les voyageurs désireux d'accéder au territoire national doivent être munis d'une preuve de vaccination complète contre la covid-19.

Le ministère de la Santé publique tient à rassurer la population congolaise et l'encourage à observer les mesures barrières ainsi qu'à adhérer massivement à la vaccination, seul moyen de prévenir les formes graves et de lutter contre la covid-19. D'après le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani Mbada, la direction de laboratoire, par l'intermédiaire de l'Institut national des recherches biomédicales, assure la surveillance génomique au quotidien.