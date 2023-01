Congo-Brazzaville: Affaires maritimes - Appel à la redynamisation du secrétariat permanent

Lors de la première séance de travail de cette année, le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Sepcim-aemec), Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a appelé l'ensemble des personnels sous tutelle à accélérer la dynamique de la structure en raison d'un certain nombre d'actes non concrétisés jusque-là.

Dans son adresse à l'ensemble des personnels du Secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck a réitéré les instructions du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, axées sur la discipline au travail.

Le chef du gouvernement, rappelons-le, est le président du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. Le Sepcim-aemec, qui est rattaché à la Primature, est également appelé à montrer l'exemple en matière de rigueur au travail. Ainsi, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck a pris l'engagement de traduire ces instructions en actes. " Cela n'est pas négociable. C'est le secrétaire permanent qui est attendu aux résultats ", a-t-il fait savoir en soulignant que lorsqu'on est professionnel, il faut aller vite.

Le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer est, par ailleurs, revenu sur l'arrêté du Premier ministre du 1er juin 2022, précisant l'organigramme des bureaux, des services et divisions du Sepcim-aemec. Selon lui, ce texte une fois appliqué dans toute sa rigueur donnera plus d'efficacité à la structure et permettra à chacun de se concentrer sur l'essentiel de son travail. S'inspirant du réveillon d'armes, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck a rappelé les notions de discipline et de rigueur sur lesquelles le président de la République a insisté et qui sont à la base de tout succès.

S'exprimant au nom des agents, le directeur de cabinet du Sepcim-aemec, Jean-Claude Boukono, a assuré que le Secrétariat permanent va décoller et sera mis en orbite. " Nous sommes prêts pour la bataille, nous en avons déjà gagné certaines. Je vous rassure de notre présence effective au poste ", a-t-il affirmé. Pour sa part, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck a rassuré les personnels de pouvoir compter sur son écoute et son engagement de façon permanente en vue de l'atteinte des résultats.