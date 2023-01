Congo-Kinshasa: Santé - Un hommage rendu au corps médical pour le travail abattu en 2022

La lutte contre les épidémies en République démocratique du Congo (RDC) a été une fois de plus au centre des actions prioritaires du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, en 2022.

A l'occasion des festivités de Nouvel An 2023, l'autorité sanitaire a adressé un message de vœux de santé, de prospérité, de bonheur et de paix aux acteurs de son secteur qui ne ménagent aucun effort pour endiguer les épidémies sur le sol congolais au prix de leurs sacrifices. Il a profité de l'occasion pour évaluer et présenter la situation épidémiologique sur l'ensemble du territoire national. Aussi a-t-il encouragé l'ensemble du corps médical dans la prise en charge et, surtout, dans l'élimination des maladies dans les différentes zones de santé, à Kinshasa et au niveau de l'arrière-pays.

Le ministre Jean-Jacques Mbungani a signifié que la RDC a fait face à plusieurs épidémies, entre autres, le choléra dans les zones de santé situées tout autour des lacs internes dont 95% des cas sont répartis dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et du Tanganyika. L'épidémie de la rougeole, qui sévit dans 219 zones de santé à travers les vingt-six provinces du pays, en fait également partie, sans oublier celle de Monkey pox, qui est plus active dans le Sankuru et le Maniema pour ne citer que celles-là. Dans la même séquence, la fièvre typhoïde dans le Kwango, la poliomyélite dans la partie Est, Sud-Est et Nord-Est, la grippe couplée à la covid-19 et autres maladies sous surveillance épidémiologique. La prouesse manifestée par les professionnels de santé en RDC durant toute l'année 2022 a beaucoup marqué l'autorité sanitaire.

Ainsi, le ministre Mbungani a félicité les médecins chefs de zone de santé ainsi que leurs équipes sur le terrain qui travaillent pour renforcer la résilience du système de santé et s'assurer que les communautés soient protégées de ces épidémies. Il a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à tous les personnels de première ligne à travers la République pour leur engagement sans relâche afin de garantir le bien-être de la population.

Le ministre a, par ailleurs, salué la réponse coordonnée qui a permis d'endiguer rapidement la propagation des certaines épidémies dans les différentes zones de santé. De ce fait, il a réitéré son soutien à tous les agents de la santé pour mieux les aider à contenir la propagation des maladies en se focalisant sur la prévention, le contrôle de l'infection et l'accès des communautés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Jean-Jacques Mbungani a également promis de poursuivre son combat en faveur de l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé.