Cote d'Ivoire: Croissance, chantiers de l'Etat et gouvernance en 2023- Les engagements du Premier ministre ivoirien

Le premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a indiqué le 04 janvier 2023 à Abidjan, lors du premier Conseil des ministres qui s’est tenu au Palais présidentiel d’Abidjan- Plateau, que la Côte d’Ivoire poursuivra avec rigueur et abnégation, sa route de croissance, de progrès et de solidarité, tracée par le Président de la République.

« Au total, malgré le contexte mondial volatile, toujours marqué par les conséquences de la Covid-19, frappé par le retour de la guerre en Europe, la Côte d’Ivoire a su démontrer sa forte résilience. Nous sommes restés maître de notre destin, acteurs de notre avenir, à même de poursuivre avec rigueur et abnégation, la route de croissance, de progrès et de solidarité que vous avez tracée pour la Côte d’Ivoire », a affirmé Patrick Achi.

Et d’ajouter qu’à l’issue du séminaire gouvernemental organisé à Yamoussoukro les 12 et 13 novembre 2022, un document du bilan 2022 et une synthèse de la feuille de route 2023 ont été élaborés, pour traduire l’exigence légitime d’une République de l’action et de l’anticipation, de l’efficacité et de la redevabilité.

Pour le Premier ministre, le fait que le Président de la République ait déclaré l’année 2023 « Année de la Jeunesse », suscite espoir, enthousiasme et engagement. Il s’agira, a-t-il dit, de renforcer les mécanismes de financement direct des projets et de réunir les conditions pour une plus forte participation des jeunes. En outre, la mise en place du Guichet Unique de Développement des Pme et le déploiement du programme "PEPITE" pour les futurs champions nationaux, contribueront à dynamiser le secteur privé national et amplifier le potentiel de création d’emplois.

Le Chef du gouvernement a rassuré que la feuille de route 2023 de chaque Ministère, en parfaite cohérence avec le Plan National de Développement (PND-2021-2025) et la « Vision 2030 » du Président de la République Alassane Ouattara, servira à la fois de boussole et de repère pour conduire et évaluer l’action gouvernementale. Il en sera de même pour la planification, sur une base trimestrielle, des ordres du jour des Conseils de gouvernement et des Ministres, grâce à l’anticipation dans la programmation des textes. Ce qui contribuera à une meilleure préparation des reformes et une plus grande efficacité de l’action gouvernementale.

Pour Patrick Achi, le cap que s’est fixé le gouvernement est l’amélioration de la vie quotidienne des populations. En 2023, le gouvernement redoublera également d’efforts pour faire avancer les projets sur le terrain. Et ce, en faisant preuve de la plus grande rigueur dans la gestion des finances publiques.

Toute chose qui impliquera une plus grande célérité dans le traitement des dossiers, la recherche de solutions innovantes et efficaces, qui vont déboucher sur des actions concrètes et visibles. Et la communication sera renforcée pour mieux expliquer, annoncer, anticiper ou valoriser l’action gouvernementale auprès des populations qui en sont les bénéficiaires.

Le chef du gouvernement a pris l’engagement d’accomplir dignement et résolument la mission confiée par le Président de la République. Le gouvernement et lui ont ainsi le devoir absolu de la réussir et d’atteindre les résultats escomptés. Il a dit sa détermination d’y parvenir par des efforts, la loyauté et le patriotisme.