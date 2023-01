Maroc: RADEEJ - Le projet d'équipement du centre de Laâtatra est achevé à 80%

El Jadida — La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau, d'Électricité et de gestion d'Assainissement liquide des Provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ), a annoncé que l'avancée des travaux du projet d'équipement du centre Laâtatra en réseau d'assainissement liquide a atteint 80% et il devrait arriver à son terme fin février 2023.

Dans le cadre de la stratégie de la Régie visant à généraliser l'accès à l'eau, à l'électricité et aux services d'assainissement liquide et en réponse aux besoins et aux exigences des citoyens, la RADEEJ poursuit ses efforts pour mener à bien les projets d'équipement des quartiers et des douars sous-équipés en réseau d'assainissement liquide, souligne la Régie dans un communiqué.

Dans ce contexte et après avoir raccordé le centre Laâtatra, relevant de la province de Sidi Bennour, au réseau d'eau potable et ressenti l'interaction positive des habitants qui ont exprimé leur satisfaction des services de la Régie, ajoute la même source, que la RADEEJ a continué ces travaux de raccordement dudit centre, cette fois-ci au réseau d'assainissement liquide.

La réalisation de ce projet, auquel a été allouée une enveloppe budgétaire d'environ 10 millions de dirhams, a été prévue en deux phases, la première concerne la liaison des quartiers et des ruelles du centre Laâtatra au réseau principal d'assainissement liquide, à travers la réalisation d'environ 10 km de conduites dont le diamètre est compris entre 400 et 800mm, explique la RADEEJ, relevant que la deuxième phase du projet a pour objectif de raccorder environ 670 maisons au même réseau.

Les eaux usées qui seront collectées à partir du réseau réalisé seront envoyées à travers la station de pompage vers la station d'épuration, précise-t-on dans le communiqué, notant que ce projet contribuera à renforcer les infrastructures de la région, en réduisant les effets négatifs des eaux usées sur l'environnement et l'amélioration des conditions de vie.