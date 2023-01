Ile Maurice: Torrent de déception après les pluies localisées

Les grosses pluies qui ont arrosé quelques villes du pays n'étaient qu'illusion. Ailleurs, le sol assoiffé crie toujours son désespoir, les réservoirs continuent de s'assécher. Les trombes d'eau tant attendues refusent de se déverser sur l'île.

Le ciel nous joue des tours. Il a donné l'espoir, mais il n'y a que le centre de l'île qui a profité des averses les 1er et 2 janvier, alors que les autres régions du pays broient toujours du noir. Il ne faut pas non plus espérer que toute l'île sera fortement arrosée pendant les prochains jours. La pluie intense enregistrée pendant ces derniers jours dans la région de Curepipe, Vacoas et Ébène ainsi que l'ouest pendant la journée d'hier ont été provoquées par une brise de mer qui a occasionné la formation de nuages sur l'île. Toutefois, avec un vent venant de l'est qui soufflera à partir d'aujourd'hui, la donne changera.

La météo de Maurice ne prévoit pas de pluie de la même intensité comme c'était le cas ces derniers jours. "S'il y aura des développements nuageux au cours de la journée de ce mercredi, ce sera essentiellement dans l'extrême l'ouest du pays, mais la pluie ne sera pas aussi intense que ces deux derniers jours", déclare un prévisionniste.

Cependant, il ne faut pas que ce vent de l'est soit trop fort pour que l'ouest profite de ces développements aujourd'hui. Par ailleurs, la station météo de Vacoas prévoit que la température pourrait atteindre les 34°C dans les régions côtières et entre 27 et 29°C dans les hauts.

Toutefois, la météo de Maurice s'attend à ce qu'il y ait d'autres périodes caniculaires pendant les prochaines semaines, dépendant des conditions atmosphériques. Les grosses pluies du 1er et du 2 janvier sont des signes que nous sommes dans la période pluvieuse, déclare-t-on. La région de Wooton a été la plus arrosée pendant ces deux jours avec 100 millimètres de pluie.

Ce type de pluie, communément appelée pluie convective, est formée quand la surface de la terre est chauffée rapidement, l'air contenant de l'humidité, mais moins dense, monte vite dans l'atmosphère où il est ensuite refroidi en haute altitude en raison des reliefs, pour former des nuages à caractère orageux provoquant de la pluie intense pendant une période. Et un des éléments nécessaires pour la formation de ce type de nuage est un vent faible comme ces derniers jours. La pluie convective est différente de la pluie emmenée par des nuages venant de l'océan qui peut arroser une grande partie de l'île.

Par ailleurs, bien que la mer ait atteint une bonne température pour la formation de cyclones, il ne faut pas en attendre pour l'instant. Les conditions ne sont pas toutes favorables. L'humidité de l'atmosphère dans l'océan Indien est faible. Cependant, cette condition changera durant la deuxième moitié de janvier.