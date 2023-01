Soudan: Daglo renouvelle l'engagement du Gouvernement à imposer le prestige de l'Etat

Zalengei — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo, a renouvelé l'engagement du gouvernement à imposer le prestige de l'Etat et la règle de la loi et à poursuivre les saboteurs, regrettant les incidents survenus dans les Etats du Sud et du Centre Darfour qui ont conduit à la perte d'un certain nombre de vies.

M. Daglo a appelé à recourir à la sagesse et aux institutions judiciaires pour restaurer les droits.

S'adressant aux citoyens de l'État du Centre Darfour à la place populaire à Zalengei, où il est arrivé mardi, accompagné du membre du CST Dr Al-Hadi Idris, Daglo a exprimé l'espoir que ces tristes incidents soient les derniers dans les deux États, appelant les citoyens de Zalengei à renoncer à la haine, au régionalisme et au racisme, tout en soutenant l'administration indigène et en oubliant l'amertume du passé pour vivre dans un pays qui accueille tout le monde.

Daglo a souligné que les forces de soutien rapide (FSR) ont envoyé des renforts de sécurité de plus de 138 véhicules de combat pour préserver la sécurité et la stabilité dans l'État, soulignant qu'il n'y aura aucune négligence dans la lutte contre les saboteurs, les criminels et ce qu'il a qualifié de cinquième colonne.

En ce qui concerne le retour volontaire des personnes déplacées dans leurs villages d'origine, Daglo a affirmé la disposition du gouvernement à fournir tous les services nécessaires à leur retour et à sécuriser leurs vies, en les appelant à retourner dans leurs régions et à ne pas écouter les incitateurs à la sédition.

Le Vice-Président du CST a souligné que l'accord de Juba abordait toutes les questions relatives aux personnes déplacées et aux réfugiés, soulignant que l'accord est compréhensif pour tous ceux qui souhaitent une paix compréhensive et juste, annonçant que la complétion de la route Nertitti-Zalengei sera la priorité du développement du pays car il est considéré comme un projet vital et stratégique.