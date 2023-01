Congo-Brazzaville: Photographie - L'exposition "Pointe-Noire en couleur" tire à sa fin

Réunissant une vingtaine de photographies en couleur sur l'ambiance qui règne dans les rues de la ville océane, l'exposition-vente " Pointe-Noire en couleur, images et sonorité" du photographe congolais autodidacte, Robert Nzaou-Kissolo, ouverte le 4 novembre dernier à l'Institut français du Congo (IFC) prendra fin le 17 janvier.

Les Ponténégrins ont encore deux semaines pour visiter cette exposition, se procurer les images et admirer le travail de l'artiste, une collection d'images prises entre 2014 et 2021 qui continuent d'illuminer le hall de l'IFC. "Pointe-Noire en couleur" est un travail professionnel constitué d'images de qualité d'après les commentaires et les avis des gens. Debout devant une photographie avec un air intéressé et admiratif, un visiteur a apprécié : "Ce sont de belles photos. Je suis étonné et je me demande comment il a fait pour capturer ces gestes à ces moments précis comme avec les photos intitulées Djakarta et rétroviseur. C'est vraiment du professionnalisme, c'est à féliciter".

Couleurs, mouvements et lumière se mêlent dans les photographies de Robert Nzaou prises dans le vif pour raconter le quotidien des Ponténégrins. Dans ce travail de patience nécessitant beaucoup d'attention et de promptitude, on y retrouve Pointe-Noire en couleurs avec la belle ambiance qui règne dans ses rues à longueur de journée avec des effets et des faits inattendus capturés dans les quartiers comme OCH, Mpaka, KM4, Fond Tié-Tié, Voungou et Grand Marché. Dans les images de divers formats, on voit des vendeurs ambulants, des femmes en activité, des artisans. Le photographe a donné les raison de cette exposition : "Il n'y a pas de document qui montre nos rues. Pour moi, il était important de le faire et, en tant que photographe, le meilleur outil pour le faire c'est mon art, donc la photographie."

Photographe autodidacte, attiré avant par la poésie urbaine du rap, Robert Nzaou-Kissolo a une passion pour la photographie en 2015. Une Passion suscitée par des grands photographes comme Robert Doisneau, Henri Cartier Bresson, Robert Franck. Et parlant de son amour pour cet art, l'artiste a expliqué : "J'ai eu un coup de foudre absolu pour ce medium qui me permettait de raconter des histoires et de rester poète, de développer mon imaginaire tout en l'inscrivant dans la réalité. La photo de rue est devenue mon crédo et j'ai passé la majeure partie de mon temps à vivre cette passion poétique au plus près des gens et de leur vie. L'envie de raconter, partager des moments ordinaires ou insolites, montrer au reste du monde d'où je viens est la base de mon travail et de ma créativité".

Outre le Congo, Robert Nzaou-Kissolo a déjà exposé ses œuvres dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Ghana, la France, l'Allemagne et les Etats-Unis. Le photographe caresse un rêve, celui de voir les jeunes Africains s'intéresser à la photo pour raconter leur vie ou parler de leur pays.