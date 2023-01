Somalie: La violence d'Al-Shabaab ne faiblit pas - Les "milices et soldats apostats" sont pris pour cible

Mogadiscio — La violence est omniprésente sur le sol somalien. Depuis 15 ans, le groupe terroriste Al-Shabaab mène une insurrection sanglante contre le gouvernement fédéral. Le groupe rebelle revendique la responsabilité de la double attaque enregistrée aujourd'hui, mercredi 4 janvier 2023, dans le district de Mahaas, région de Hiran, déjà théâtre de précédentes attaques.

Le bureau de presse d'Al-Shabab a revendiqué la responsabilité dans une déclaration, disant qu'il avait ciblé "les milices et les soldats apostats". Le gouvernement et les médias locaux ont revendiqué la mort de 15 personnes. "Des terroristes utilisant des véhicules chargés d'explosifs ont attaqué des maisons privées où se trouvaient, croit-on, des responsables gouvernementaux dirigeant les opérations contre Al Shabaab, qui n'étaient toutefois pas présents au moment de l'explosion." C'est ce qu'ont rapporté des sources de sécurité citées par les médias locaux. En outre, l'organisation extrémiste est soupçonnée d'avoir perpétré deux enlèvements dans la région de Hiiraan cette semaine.

Le gang aurait enlevé neuf victimes dans une embuscade simulant un accident de voiture le vendredi 30 décembre 2022 avant d'enlever 20 autres personnes le lundi 2 janvier 2023. Le groupe djihadiste continue de mener des attaques dans le centre et le sud de la Somalie, bien que les troupes gouvernementales soutenues par les forces de l'Union africaine et les milices locales aient repris plusieurs localités qui étaient auparavant aux mains des milices djihadistes.

La dernière reconquête en date est la ville de Masagawa, dans la région centrale de Galgudud, qui était aux mains d'Al Shabaab depuis 15 ans. La reconquête de Masagawa fait suite à celle des districts de Runirgod et d'El-Ba'ad et de la ville stratégique d'Adan Yabal, dans la région du Moyen Scebeli, arrachés au contrôle d'Al Shabaab début décembre après avoir été aux mains des djihadistes pendant six ans. Bien qu'il ait perdu le contrôle de nombreuses régions ces derniers mois, le groupe djihadiste continue d'attaquer des casernes militaires, des bâtiments gouvernementaux et des hôtels, comme dans le cas de l'attaque de l'hôtel Villa Rose le mois dernier près du palais présidentiel, dans laquelle plus de 10 civils et fonctionnaires ont trouvé la mort.

Il y a quelques mois, la zone est devenue le théâtre d'une vaste offensive contre les insurgés islamistes menée par les milices claniques et l'armée somalienne. En juillet 2022, des milices claniques locales connues sous le nom de Macawisley s'étaient rebellées contre Al-Shabaab dans certaines régions du centre de la Somalie et, à cette occasion, le président Hassan Sheikh Mohamud avait envoyé des troupes pour soutenir cette réaction. En août, lors du siège d'un hôtel de Mogadiscio qui a duré 30 heures avant que les forces de sécurité ne parviennent à maîtriser les militants à l'intérieur, au moins 21 personnes ont été tuées.

Ces derniers mois, l'armée et les milices auraient repris des zones dans les États centraux de Galmudug et d'Hirshabelle (où se trouve Hiran) dans le cadre d'une opération soutenue par des frappes aériennes américaines et une force de l'Union africaine (UA) appelée ATMIS. "Les insurgés ont souvent riposté par des attaques sanglantes, soulignant leur capacité à frapper au cœur des villes et des installations militaires somaliennes malgré l'offensive." Bien que chassé des grands centres urbains du pays il y a une dizaine d'années, Al-Shabaab reste retranché dans de vastes zones rurales du centre et du sud de la Somalie.

L'attentat le plus meurtrier depuis cinq ans dans ce pays troublé de la Corne de l'Afrique a été enregistré le 29 octobre 2022, lorsque plus de cent personnes ont été tuées dans la capitale Mogadiscio par deux explosions au ministère de l'Éducation (voir Fides 30/10/2022). En octobre également, un triple attentat dans la ville de Beledweyne, capitale de Hiran, a tué 30 personnes, dont des responsables locaux. Le 27 novembre, huit civils ont été tués au cours d'un siège de 21 heures dans un hôtel de Mogadiscio fréquenté par des hommes politiques et des représentants du gouvernement.