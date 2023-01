Algérie: Infrastructures sportives - le parc national fait peau neuve durant l'année 2022

ALGER — Le parc des infrastructures sportives en Algérie a connu en 2022 un vaste programme de réalisation qui a concerné plusieurs installations, dans le cadre de la mise en œuvre de grands projets de l'Etat dont certains ont été réceptionnés et d'autres le seront durant l'année prochaine.

Le plus grand acquis est, sans nul doute, le nouveau Complexe sportif d'Oran d'une superficie de 105 hectares, regroupant plusieurs équipements: un stade de football de 40.000 places, une salle omnisports (6.000 places), un stade d'athlétisme (4.000 places) et un centre nautique abritant trois piscines dont deux olympiques.

Cet édifice, aux normes internationales et pouvant accueillir des compétitions nationales et internationales de très haut niveau, a été érigé à l'occasion des 19es Jeux méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet 2022).

S'ajoute à cet édifice, le village des athlètes (village méditerranéen) d'une superficie de 39 hectares et d'une capacité de 4.266 lits, et qui a constitué l'élément le plus important dans l'organisation des JM-2022.

Dans le même sillage, les nouveaux stades de Baraki, Tizi-Ouzou et Douéra, dotés d'équipements modernes, devraient voir le jour, prochainement.

Le stade de Baraki (plus de 40 mille places) englobe toutes les infrastructures indispensables à l'organisation des évènements footballistiques internationaux, en plus de plusieurs espaces annexes. De même pour ceux de Tizi-Ouzou et de Douéra dont les travaux avancent sur un bon rythme et devront s'achever début 2023, selon les estimations des chargés du projet.

Le nouveau stade de Tizi-Ouzou (50.000 places) comprend 12 bâtiments et annexes, dont un stade d'athlétisme et un terrain de réplique en gazon naturel, alors celui de Douéra (40.000 places) est doté de deux terrains de réplique, qui serviront aux entraînements et d'une gazonnière.

Dans ses différentes déclarations, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a rappelé "les gros moyens et les financements nécessaires déployés par l'Etat et l'intérêt personnel qu'il accorde pour l'achèvement des projets de stades dans les meilleurs délais", chargeant le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville de les superviser et de veiller à leur bonne marche.

De nouvelles réalisations attendues pour 2023

En ce qui concerne la rénovation des stades et autres enceintes sportives, plusieurs projets seront livrés cette année et dont plusieurs sont en cours de réhabilitation.

Ces rénovations concernent le parc national des infrastructures disposant d'un important potentiel afin d'apporter un plus au mouvement sportif local et national.

En réalisant ces projets, l'Algérie aura non seulement gagné des installations exceptionnelles, mais aussi de jeunes compétences notamment des ingénieurs et des techniciens diplômés des universités algériennes, qui suivent actuellement les formations nécessaires pour gérer, à l'avenir, la réalisation des structures sportives selon une vision nationale, sans compter sur les entreprises étrangères.

A cet effet, les projets de quatre (04) nouveaux stades conformes aux standards internationaux seront lancés dans les wilayas d'Annaba, Constantine, Ouargla et Béchar, des réalisations qui seront assurées par des cadres et ingénieurs algériens.

Les assiettes foncières destinées à ces projets ont été choisies selon des critères définis et ce, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, ainsi que les walis concernés. Les fiches techniques des quatre projets ont été élaborées, reste le montant à définir par le ministère des Finances pour leur lancement.