Algérie: Journées "Irathen" de la marionnette - 7 troupes en compétition à Tizi-Ouzou

TIZI-OUZOU — Sept troupes sont en compétition à la deuxième édition des Journées nationales "Irathen" (lion) de la marionnette, ouverte mercredi au théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou, pour décrocher le "prix Irathen d'Or" récompensant le meilleur spectacle dans cet art de la scène.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par, notamment un défilé de marionnettes, clowns et géants. La procession s'est ébranlée de la maison de la culture Mouloud-Mammeri pour rejoindre le théâtre régional, via l'avenue Abane-Ramdane, au grand bonheur des citoyens qui ont immortalisé le moment avec des photos et des "selfies".

Au niveau du Hall du théâtre où une foule nombreuse, composée en majorité d'enfants accompagnés de leurs mamans, attendait impatiemment le début des présentations, une fanfare animait l'ambiance attirant un public amusé, alors que la salle des spectacles était déjà archicomble.

Organisée par l'association culturelle "Irathen" de la localité de Larbaa n'Ath Irathen, en collaboration avec les directions de la Culture et des arts et de la Jeunesse et de sports, le théâtre régional Kateb Yacine, les assemblées populaires communales de Larbaa n'Ath Irathen et d'Irdjen et de l'assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou, cette deuxième édition rend hommage au comédien Ahmed Kadri, connu sous son nom d'artiste "Krikeche".

Présent à l'événement, avec ses amis artistes et des membres de sa famille, le comédien, aujourd'hui âgé de 88 ans, a remercié les organisateurs pour cette "initiative". Il a gratifié le public avec quelques blagues.

En marge de la cérémonie d'ouverture, Krikeche, 66 ans de carrière, a indiqué à la presse qu'il se souvient encore de ses débuts sur scène. C'était le 7 février 1957 avec Mahiedine Bachtarzi, Djelloul Bachdjerrah, Alla El Mouhib, Mohamed Touri et Mustapha kasdarli, a-t-il dit.

Son parcours est riche d'environ 120 pièces écrites par lui-même. Il a écrit son premier sketch en 1957 intitulé "loukan Qrit Manbiî Kawkawit" (si j'avais fait de études je ne serais pas un vendeur de cacahuète), se remémore-t-il.

Concernant le festival, la première troupe qui a ouvert la compétition est celle de la wilaya d'Oran (troupe de théâtre et de pantomime). C'est un One man show présenté par Massi le ventriloque et sa marionnette "Khoukhi" représentant le personnage d'un enfant timide et têtu. Un spectacle qui a beaucoup séduit les enfants qui ont interagi avec le comédien, a-t-on constaté.

L'organisation de ces journées a pour but d'inciter les jeunes à s'intéresser à cet art de la scène, a indiqué le président de l'association culturelle "Irathen", Ali Boudarene, qui a relevé que la wilaya de Tizi-Ouzou ne participe pas à cette compétition faute de troupes de marionnettes.

"La seule troupe existante est celle de notre association mais pour la crédibilité de la compétition nous ne pouvons participer", a-t-il précisé.

Un jury composé de professionnels du théâtre et de la marionnette, évaluera les performances des troupes participantes représentant les wilayas d'Oran, Blida, Chlef, Relizane, Biskra, Sidi Belabes et Alger, pour décerner, le 7 janvier à la clôture des Journées, le prix Irathen d'Or à la meilleur d'entres elles.