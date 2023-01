Algérie: Ligue 2 - USM Annaba-MO Constantine à l'affiche de la 14e journée

ALGER — Le derby de l'Est entre l'USM Annaba et le MO Constantine, constitue l'affiche de la 14e journée Championnat de Ligue 2 amateur de football, prévue vendredi et samedi, alors que l'ES Mostaganem leader du groupe Centre-Ouest effectuera un déplacement compliqué chez le SKAF Khemis Miliana.

Dans une rencontre qui s'annonce indécise et ouverte aux pronostics, l'USM Annaba (2e, 24 pts) accueillera le MO Constantine (7e, 19 pts) avec l'ambition d'enchainer avec une nouvelle victoire pour rester au contact du leader l'AS Khroub (1ere, 26 pts), qui évoluera sur du velours en recevant la lanterne rouge HAMRA Annaba.

Les hommes de Kamel Mouassa sont dans une bonne dynamique et la victoire ramenée de Oum El Bouaghi contre l'US Chaouia (1-0) dimanche dernier, est venue confirmer les ambitions de cette équipe de retrouver l'élite après plusieurs années de purgatoire.

Logée au 3e rang du groupe Centre-Est, l'US Souf (23 pts) sera, de son côté, en appel chez l'IB Khemis El Khechna (8e, 16 pts), de même que le NRB Teleghma et l'E Sour Ghozlane, quatrièmes avec 22 points, qui évolueront loin de leurs bases chez deux équipes du milieu de tableau, à savoir, l'USM El Harrach et l'US Chaouia.

Cette avant dernière journée de la phase aller sera également marquée par de belles opposition dans le bas du classement opposant la JSM Skikda (15e, 11 pts) à l'AS Ain M'lila (14e, 12 pts) et l'IRB Ouargla (13e, 13 pts) au CA Batna (12e, 15 pts).

Dans le groupe Centre-Ouest, dont les rencontres sont prévues vendredi, l'ES Mostaganem (1ere, 30 pts) accrochée par le MCB Oued Sly (1-1) lors de la précédente journée, effectuera un déplacement difficile chez le SKAF Khemis Miliana (9e, 16 pts). Face à un adversaire à priori à leur portée sur le papier, les Vert et Blanc auront à cœur de renouer avec le succès pour assurer le titre de champion d'hiver.

Les dauphins de l'ESM, l'ES Ben Aknoun et le SC Mecheria (27 pts), respectivement, opposés au WA Tlemcen (14e, 12 pts) et le CR Témouchent (6e, 22 pts), tenteront pour leur part de décrocher les trois points de la victoire pour rester aux contacts du leader.

Boosté par un nouveau contrat de sponsoring, signé cette semaine, le MCB Oued Sly (5e, 23 pts) accueillera le NA Hussein-Dey (12e, 13 pts), qui reste sur une éclatante victoire devant le WA Tlemcen (5-1).

Cette 14e journée sera, également, dominée par le derby de l'Ouest entre la JSM Tiaret (4e, 25 pts) et le GC Mascara (12e, 13 pts), ainsi que par le duel du milieu de tableau opposant l'O Médéa (8e, 18 pts) et le WA Boufarik (7e, 19 pts), qui sera à suivre tant les deux équipes alternent le bon et le mauvais depuis le début de saison.

Dans le bas du classement, le RC Kouba (10e, 15 pts) recevra l'ASM Oran (15e, 9 pts) avec l'obligation de résultat pour les Koubéens qui restent sur une défaite amère contre le MC Saida (2-1), alors que RC Relizane (16e, 3 pts) qui a déclaré forfait lors de la précédente journée face au WA Boufarik, accueillera le MC Saida(11e, 14 pts), une mission très difficile pour les Vert et Blanc.

Ligue 2 (Gr. Centre-Est) : programme de la 14e journée

Programme de la 14e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Est, prévue samedi à partir de 14h00 :

USM Annaba - MO Constantine

MC El Eulma - JS Bordj Menael (huis clos)

IRB Ouargla - CA Batna

JSM Skikda - AS Ain M'lila

IB Khemis El Khechna - US Souf

AS Khroub - HAMRA Annaba

US Chaouia - E Sour Ghozlane

USM El Harrach - NRB Teleghma

Classement: Pts J

1). AS Khroub 26 13

2). USM Annaba 24 13

3). US Souf 23 13

4). NRB Teleghma 22 13

--). E Sour El Ghozlane 22 13

6). JS Bordj Ménaiel 20 13

7). MO Constantine 19 13

8). US Chaouia 16 13

--). USM El Harrach 16 13

--). MC El Eulma 16 13

--). IBKE Khechna 16 13

12). CA Batna 15 13

13). IRB Ouargla 13 13

14). AS Aïn M'lila 12 13

15). JSM Skikda 11 13

16). Hamra Annaba 3 13.

Ligue 2 (Gr. Centre-Ouest) : programme de la 14e journée

Programme de la 14e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Ouest, prévue vendredi (15h00) :

CR Témouchent - SC Mecheria

MCB Oued Sly - NA Hussein-Dey

SKAF Khemis Miliana - ES Mostaganem (huis clos)

GC Mascara - JSM Tiaret

RC Kouba - ASM Oran

RC Relizane - MC Saida

O Médéa - WA Boufarik

ES Ben Aknoun - WA Tlemcen (huis clos)

Classement: Pts J

ES Mostaganem 30 13

ES Ben-Aknoun 27 13

--. SC Mecheria 27 13

JSM Tiaret 25 13

MCBO Sly 23 13

CR Témouchent 22 13

WA Boufarik 19 13

O Médéa 18 13

SKAF Kh. Miliana 16 13

RC Kouba 15 13

MC Saida 14 13

GC Mascara 13 13

--. NA Hussein-Dey 13 13

WA Tlemcen 12 13

ASM Oran 9 13

RC Relizane 3 13.