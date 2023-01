Algérie: Visites touristiques à Bouira et Mostaganem au profit de plus de 100 enfants et jeunes

MASCARA — Quelque 110 enfants et jeunes des zones rurales reculées de la wilaya de Mascara bénéficient, à partir de ce mercredi, de visites touristiques vers les wilayas de Bouira et Mostaganem, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Jeunesse et des sports, initiatrice de ces sorties.

Ces visites, inscrites dans le cadre du programme du ministère de la Jeunesse et des Sports pour les vacances scolaires d'hiver ainsi que du programme de mobilité des jeunes, comprennent des virées vers des sites touristiques et des lieux d'animation et de loisirs de Mostaganem et de Bouira, ainsi que la tenue d'activités artistiques, culturelles et récréatives pour les jeunes touristes, a indiqué la même source.

Le programme de ces visites d'une durée de quatre jours comprend également la mise en place d'un camp d'hiver pour les enfants, au Centre de vacances et de loisirs de la wilaya de Bouira, au cours duquel des activités bénévoles, éducatives, environnementales et récréatives seront organisées.

Ces visites sont supervisées par des cadres de la DJS, en collaboration avec des adhérents de l'association de wilaya de loisirs de proximité des jeunes et la ligue de wilaya d'activités de plein air, des loisirs et des échanges entre jeunes.

Par ailleurs, la DJS de Mascara poursuit son programme d'animation culturelle, artistique et jeunesse durant ces vacances scolaires d'hiver au niveau des établissements de jeunes, en proposant des représentations théâtrales, récréatives et musicales animées ainsi que des mini-tournois sportifs et autres activités ludiques et culturelles.