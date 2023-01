Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de la plupart des activités de marché ce 4 janvier 2023.

La plupart des activités de marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse à l'issue de la séance cotation de ce mercredi 4 janvier 2023.

La capitalisation boursière du marché des actions a ainsi enregistré une baisse de 48,45 milliards de FCFA, s'établissant à 7540,469 milliards de FCFA contre 7588,919 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est aussi en repli de 19,08 milliards, passant de 8922,285 milliards de FCFA la veille à 8903,205 milliards de FCFA ce mercredi 4 janvier 2023.

Cependant, la valeur totale des transactions s'est rehaussée, s'élevant à 1,280 milliard de FCFA contre 644,070 millions de FCFA la veille.

Du côté des indices, on note un repli. L'indice composite enregistre une baisse de 0,64% à 202,69 points contre 203,99points la veille. Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a baissé de 0,78% à 98,92 points contre 99,70points la veille. Pour sa part l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a fini la séance de cotation en légère hausse de 0,01% % à100,08 points contre 100,07 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,22% à 1 025 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 2 000 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,04% à 1 460 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,84% à 1 950 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 1,91% à 800 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 740 FCFA), Bicici Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 6 330 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 625 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 7,32% à 5 255 FCFA) et BOA Sénégal (moins 6,61% à 2 400 FCFA).