Sénégal: Polémique autour de l'accès des entreprises locales à la commande publique

C'est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Là où le patronat estime que l'Etat ne fait pas assez pour favoriser l'accès des entreprises locales à la commande publique, le Gouvernement met en avant ses chiffres.

La question de l'accès des entreprises nationales à la commande publique a été remise sur la table lors de l'atelier de restitution des recommandations de la concertation nationale sur le financement des Pme-Pmi (voir notre dossier), hier, au Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices). C'est le vice-président du Conseil national du patronat (Cnp), Cheikh Tidiane Sy, qui a donné le ton.

Après avoir listé les chocs exogènes auxquels ont dû faire face les Pme sénégalaises ces trois dernières années (Covid-19, tensions inflationnistes, guerre en Ukraine), M. Sy estime que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut aider les Pme ou laisser les marchés aux entreprises étrangères ? Son plaidoyer sera renforcé par Adama Lam, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), l'autre grande organisation patronale. Lui aussi invite l'Etat à soutenir les Pme à travers le levier de la commande publique.

Réagissant à ces interpellations, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Pme, Porte-parole du Gouvernement, a mis en avant les chiffres du dernier rapport de l'Autorité de régulations des marchés publics (Armp). Selon ce rapport publié le 30 novembre dernier, indique Abdou Karim Fofana, 67% des marchés publics sont captés par des entreprises locales et communautaires, soit une enveloppe de 852 milliards de FCfa.

À titre d'exemple, il soutient que 55% des travaux du Train express régional (Ter) sont réalisés par des entreprises locales. " Chaque année, dit-il, ce sont entre 800 et 1.000 milliards de FCfa de la commande publique qui vont vers des entreprises locales ", souligne M. Fofana. De même, il estime que le consommer local, célébré ce mois (29 décembre-13 janvier), ce n'est pas seulement la commande publique, " c'est aussi tous ces produits locaux que nous consommons quotidiennement ".

1.200 milliards de FCfa d'importations de produits alimentaires en 2022

L'un dans l'autre, le renforcement de l'appareil productif national est un impératif à la lumière des enseignements des crises récentes. Ainsi, estime le Directeur national de la Bceao, la souveraineté alimentaire, affichée au rang de priorité par le Gouvernement, ne peut être atteinte sans la contribution des Pme-Pmi. Pour Ahmadou Al Aminou Lô, le gap à combler dans ce domaine est immense au regard des données statistiques du Sénégal en matière de transactions avec l'extérieur portant sur les produits alimentaires de consommation courante.

En effet, les importations de produits alimentaires sont en hausse continue, atteignant 950 milliards de FCfa en 2021 et projetées à 1.200 milliards de FCfa en 2022 et à 1.260 milliards de FCfa en 2023, soit une hausse de 300 milliards de FCfa en deux ans. Pis, la plupart de ces denrées importées sont produites localement. Au total, des sommes estimées respectivement à 690 milliards et 790 milliards de FCfa ont été dépensées en 2021 et 2022 pour l'importation de produits tels que le riz, le sucre, le lait ou le blé. " Cette propension à importer au détriment des produits locaux constitue un véritable obstacle au développement et à la promotion des Pme-Pmi qui n'arrivent pas à tirer suffisamment profit d'un marché domestique dynamique ", alerte le Directeur national de la Bceao. Il invite à mettre en place un cadre de dialogue entre les consommateurs, les commerçants et les producteurs pour une meilleure production et promotion d'une économie locale.

Abdou Karim Fofana décrète 2023, année des Pme

En marge de l'atelier de restitution des recommandations de la concertation nationale sur le financement des Pme-Pmi, hier au Cices, Abdou Karima a annoncé qu'en plus du soutien aux ménages pour faire face à l'inflation, le Gouvernement entend faire de 2023 " l'année des Pme ". Ce qui se justifie par le poids de ce segment dans l'économie sénégalaise. En effet, le tissu économique sénégalais est composé de 99,8% de Pme (recensement de l'Ansd de 2017). " La dynamique de notre économie est essentiellement portée par les Pme, tant du point de vue de la création de la valeur ajoutée que de l'emploi et même des exportations ", explique Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, Directeur des Pme au Ministère du Commerce.