Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Janvier 2023

Maroc : Rabat accentue la pression sur ses conditions de participation au Chan Algérie 2023

« A neuf jours du coup d’envoi de la compétition, la Fédération royale marocaine de football (Frmf) attend toujours la réponse du pays hôte, pour son déplacement. Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore reçu de réponse de la part de la Caf, ni moins encore de l’Algérie en ce qui concerne notre déplacement », a déclaré mercredi, à Rabat, un haut cadre de la Fédération marocaine dans un média local, Le360sport.Le Maroc placé dans le groupe C, qui est basé dans la ville de Constantine, au Nord -Est de l’Algérie, a annoncé depuis le 29 décembre dernier, aux autorités algériennes et aux membres du comité d’organisation de ce Chan, son arrivée en Algérie via un vol spécial de la compagnie Royal Air Maroc, son transporteur officiel depuis Rabat vers Constantine, mais sans aucune réaction de la part des autorités algériennes.

Burkina Faso : Gestion des infrastructures- Les conventions régissant l’aéroport de Donsin seront suspendues

Les conventions régissant l’aéroport de Donsin, seront suspendues et les textes relus, a affirmé le 3 janvier 2023 le président Ibrahim Traoré à Bobo-Dioulasso, lors d’une rencontre avec les Forces vives de la région des Hauts Bassins. En rappel, le groupe français Meridiam a signé en octobre 2021, avec le Burkina Faso une concession de 30 ans pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et la maintenance du futur nouvel aéroport international du pays, situé à 35 kilomètres au nord-est de Ouagadougou. Notons aussi que 7 personnes ont trouvé la mort et six autres blessées le 30 décembre 2022, dans l’effondrement d’un bâtiment en construction au sein de l’aéroport. (Source : Aib)

Sénégal : Thiès- Près de 277 tonnes de semences d'arachide certifiées et écrémées collectées

Près de 277 tonnes de semences d’arachides certifiées et écrémées ont été collectées dans la région de Thiès, au moment où la collecte d’arachides d’huilerie tarde encore à démarrer, indique la direction régionale du développement rural (DRDR) de Thiès. Dans un document transmis à l’Aps, la DRDR évoque le déroulement de la collecte des semences certifiées et de semences écrémées d'arachide, faisant état de 276,988 tonnes collectées à l'échelle de la région, à la date du 28 décembre 2022.Cette quantité est composée des cumuls toutes variétés et tous niveaux de « 188,653 tonnes dans le département de Tivaouane, 35,235 tonnes dans le département de Mbour et 53,100 tonnes dans celui de Thiès ».« La principale contrainte c’est la non-effectivité de la collecte des arachides d’huilerie », a indiqué à l’APS le directeur régional du développement rural Abiboulaye Sidibé, précisant que cette situation est ‘’générale’’ à travers le pays (Source : Aps)

Côte d’Ivoire : Affaire 46 soldats -Abidjan note « beaucoup d’évolutions » sur le dossier

Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, assure que la Côte d'Ivoire a choisi la voie diplomatique et de la négociation. « Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir des échanges avec les autorités maliennes », a dit mercredi M. Amadou Coulibaly, à l'issue du premier Conseil des ministres de l'année 2023. M. Amadou Coulibaly a fait savoir que ce mercredi 4 janvier 2023, le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans la crise, était au Mali, exhortant les Ivoiriens à « faire confiance au chef de l'Etat » dans cette affaire, où « la Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation et de la voie diplomatique ». « Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice, même ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que nous commentons des décisions de justice à l'étranger », a poursuivi le porte-parole du gouvernement ivoirien. (Source : presse ivoirienne)

Rdc : Lutte contre l’insécurité- Des policiers formés à la gestion des engins explosifs improvisés

Les groupes armés font de plus en plus recours à ces armes non conventionnelles dans leurs combats contre les armées régulières. « La menace est réelle ». Les responsables de la police à Beni, ville située au Nord-Est de la République démocratique du Congo (RDC), le reconnaissent. En 2021, au soir de la célébration de Noël, un engin a explosé dans un bistrot de la ville, faisant six morts et une dizaine de blessés. Une année après, en cette période de festivité, la ville reste toujours sous la menace des Engins Explosifs Improvisés (Eei). Pour y faire face, la police de la Mission de l’Organisation des Nations unies en République Démocratique du Congo (Unpol) a organisé, jeudi 29 décembre, une formation à l’intention des officiers de police de Beni. L’objectif est de renforcer leurs capacités contre ce danger. (Source : Apa)

Centrafrique : Insécurité- 3 personnes blessées dans un attentat

Trois personnes ont été blessées ce mardi dans un attentat perpétré par des hommes armés non identifiés non loin de Bangui, capitale de la République centrafricaine (Rca), a-t-on appris des sources concordantes. Des hommes armés ont attaqué les passants en les dépossédant de leurs motos et biens, puis ont ouvert le feu sur un convoi des humanitaires de l'ONG « Médecins du monde » près de Damara, une localité située à environ 70 km de Bangui, selon une source militaire qui a requis l'anonymat.« Le bilan de cette attaque fait état de trois blessés dont deux graves, parmi eux figurent un chauffeur du véhicule et le chef de mission du convoi. Tous deux évacués sur Bangui à bord de l'ambulance de l'hôpital secondaire de Damara », a confirmé un agent de cet hôpital. Contacté par Xinhua, un élément de la gendarmerie territoriale de Damara a informé que plusieurs militaires avaient été déployés sur le lieu de l'attaque.

Gabon : Élections 2023 - «Gabon d’abord» sensibilise et forme sur le processus électoral

En attendant les prochaines joutes électorales prévues cette année 2023, la plateforme «Gabon d’abord» présidée par Jacques Adiahenot, ancien ministre de 1994 à 2009, s’occupe de la formation de la population. Objectif : éviter l’abstention, les contestations, les débordements, les incompréhensions, les couacs et la fraude lors de ces scrutins. Pour y parvenir, ce groupe a lancé ce mardi 3 janvier la sensibilisation et l’éducation de ses membres de Libreville, Akanda et Owendo sur le processus électoral. Regroupement de Gabonaises et de Gabonais issus de toutes les sensibilités de la société (acteurs politiques, de la société civile, religieux, chefs traditionnels…) et destiné à préparer minutieusement les prochaines échéances électorales, tout en se réappropriant le Gabon, «Gabon d’abord» est dans son rôle depuis ce mardi. La mission visant la sensibilisation et la formation des membres sur l’ensemble du territoire national est en cours. Elle concerne le processus électoral partant des inscriptions, réclamations au vote et à sa sécurisation. (Source : alibrevillle.com)

Cameroun : Bertoua- Lancement officiel de la révision des listes électorales

Une délégation d’Elecam, l’organe en charge de l’organisation matérielle des élections au Cameroun, a séjourné les mardi 03 et mercredi 04 janvier 2023 dans la région de l’Est. Inscrire le maximum d’électeurs sur les listes, c’est l’objectif que se fixe Elections Cameroon à l’entame du processus de révision des listes électorales. Pour l’année 2023 qui est en cours, Elecam met davantage l’accent sur l’inclusion sociale. L’organe compte ainsi améliorer l’inscription des femmes, des minorités et des personnes vivant avec un handicap. Dans ce sillage, une équipe conduite par le directeur général des élections officiellement ouvert le bal le 04 janvier 2023 dans la région du soleil levant. Erik Essoussè et sa suite ont d’abord tenu une séance de travail avec les autorités administratives, puis avec le vice-recteur avant de se rendre au point d’inscription de l’université de Bertoua. (Source : journal du Cameroun)