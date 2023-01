Cote d'Ivoire: Région du Poro - Le Président Ouattara offre 6 ambulances et du matériel biomédical à la région

Le Premier ministre Patrick Achi a présidé une cérémonie qui va marquer cette fin d'année dans la région du Poro. En effet, le vendredi 25 novembre, au centre culturel de Korhogo, le chef du gouvernement a remis au district sanitaire de la région du Poro un équipement en matériel biomédical d'une valeur de plus de cent millions. Ce don offert à ses parents par le ministre directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Gboroton Sarassoro, est essentiellement composé de matériel biomédical et de fauteuils roulants pour les personnes à mobilité réduite.

Dans la cour du centre culturel surchauffé par une impressionnante mobilisation des populations, le Premier ministre a remis aux autorités locales ce matériel qui profitera aux centres de santé des départements de Korhogo, Sinématiali, Dikodougou et de M'Bengué.

Venu les mains chargées de sa part de surprise, le chef du gouvernement a offert au nom du Président de la République six ambulances médicalisées à la région. Patrick Achi a salué le sens de la solidarité exprimée par Fidèle Sarassoro. Expliquant que ce dernier s'inscrit par cet acte dans la vision du Président de la République qui prône une Côte d'Ivoire solidaire et unie, il a indiqué que le chef de l'Etat a pour son part voulu accompagner l'acte de générosité de Fidèle en offrant ces six ambulances. Et Patrick Achi de situer l'importance de ces dons : " La santé est la chose la plus précieuse de la vie humaine ".

Pour sa part, le généreux donateur a d'abord salué les importants investissements réalisés dans le secteur de la santé. Mais face aux nombreux défis dans ce registre, il est important pour lui que chacun y mette du sien pour accompagner l'Etat. C'est ainsi qu'il a sollicité l'appui d'une ONG américaine : American Winston medical Project, qui a accepté de répondre à des doléances des populations qui manifestaient les besoins d'amélioration des plateaux techniques des centres de santé.

Fidèle a donc remercié le représentant de l'ONG ainsi que le Président de la République et son envoyé le Premier ministre qui viennent ainsi satisfaire plusieurs attentes de ses parents.

Au nombre des membres du gouvernement qui ont pris part à la cérémonie, le ministre de la Communication et de l'Economie Numérique, Amadou Coulibaly a dit la reconnaissance des populations de la région au Président Alassane Ouattara et leur indéfectible attachement et soutien à sa personne et à son action gouvernementale.