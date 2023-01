Cote d'Ivoire: Toulepleu - Anne Ouloto offre un repas de solidarité à la population

La ville de Toulepleu, la cité frontalière, a passé la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023 dans l'allégresse.

A la Place Alassane Ouattara, la ministre Anne Désirée Ouloto, également présidente du Conseil régional du Cavally a offert un repas de solidarité aux chefs de service, de communautés et chefs traditionnels. Ils ont tour à tour exprimé leur gratitude à la ministre pour ce repas qui consolide et rapproche.

"Le défi qui nous attend, est de lutter contre la misère qui guette les femmes et les enfants. Et pour cela, j'en appelle à l'unité de tous les fils et tous les cadres de la région. Nous avons plutôt besoin de vaincre les maladies, la pauvreté, les souffrances que nos peuples endurent", a indiqué Anne Ouloto.

Et de conclure : "Un nouveau chapitre va s'ouvrir sur la ville de Toulepleu et sur la région. Le Cavally avance parce que la Côte d'Ivoire avance. Nous avons écouté le Président de la République. Ce que nous devons retenir, c'est que le pays se porte très bien. Plus jamais, nous n'aurons de déstabilisation. Nos enfants doivent grandir dans la paix. Le Cavally doit demeurer en paix."

Par ailleurs, les prix des bières d'habitude coûteux dans cette ville, étaient abordables, les maquis et bars affichaient complet. L'ambiance était identique au carrefour 116 et à la Place Alassane Ouattara.

Les gérants de bars et les tenanciers de maquis se sont réjouis de la rentabilité de leurs affaires, cette nuit, vu que le stock de boissons prévu pour la circonstance était presque épuisé.