Cote d'Ivoire: Journées de la Fonction publique - Les fonctionnaires au président de la République

L'évènement est suffisamment marquant pour ne pas être salué. C'est donc tout naturellement que le vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, et la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, ont souligné son caractère inédit et exceptionnel dans leur discours. Comme un seul homme, les fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire se sont mobilisés hier pour rendre un vibrant hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, le patron de l'administration ivoirienne.

A l'ouverture des 2èmes journées de la Fonction publique, le palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire s'est avéré exigu. Tous les fonctionnaires qui ont déferlé sur le lieu pour prendre part à cette cérémonie d'hommage qui se voulait historique, n'ont pu avoir accès à la salle. N'empêche, la cérémonie fut riche en couleur et en témoignages de gratitude au premier des Ivoiriens. " A travers ce geste mémorable, je note avec honneur que les fonctionnaires et agents de l'Etat entendent traduire concrètement leur gratitude à l'égard des mesures que le président de la République n'a eu de cesse de prendre en leur faveur depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays ", a introduit le vice-président la République.

Et Tiémoko Meyliet Koné de saluer une " manifestation empreinte d'émotions et de fierté ", au travers de laquelle, " les fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire confirment clairement leur engagement à consolider avec le gouvernement la paix sociale, gage du progrès collectif ".

Il s'agit là, dira-t-il, d'un " événement inédit et exceptionnel ". Car, alors que partout dans le monde, les manifestations sociales massives sont organisées contre l'inflation et la cherté de la vie, les fonctionnaires et agents de l'Etat ivoirien saluent et magnifient les décisions du chef de l'Etat et de son gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes.

Sur cette lancée, le numéro 2 du pays a engagé individuellement et collectivement les fonctionnaires et agents de l'Etat à contribuer à réaliser avec abnégation et fermeté le rêve de la population de mériter une administration qui lui facilite la vie, lui ouvre les portes d'espérance d'une société ivoirienne, équitable, fraternelle et surtout solidaire.

Anne Ouloto : objectif, une administration moderne et modèle

Ces 2èmes journées de la Fonction publique se tiennent dans un contexte de grands acquis pour les fonctionnaires. Lesquels sont contenus dans le protocole d'accord portant trêve sociale signé le 8 août 2022 et l'annonce de la revalorisation du SMIG à compter du 1er janvier 2023.

Pour la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, ces dépenses massives consenties par le chef de l'Etat en faveur des fonctionnaires visent, à terme, à accélérer la transformation culturelle et structurelle de l'administration ivoirienne. " Elles rappellent en effet, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, l'obligation d'assumer avec responsabilité leur part d'engagement en faveur de l'amélioration de la façon de servir ", a-t-elle déclaré. Indiquant que ces actions rappellent la part d'engagement des fonctionnaires à faciliter, par l'efficacité et la diligence, la vie aux usagers-clients de l'administration, et à favoriser, par le sérieux et l'intégrité, le recul des mauvaises pratiques de gestion qui plombent encore l'émergence de notre pays.

Elle a assuré le président de la République de la disponibilité et de l'engagement des fonctionnaires à se rendre dignes de sa confiance.

Le porte-parole de la faîtière des centrales syndicales du public, Mamadou Soro, a salué la nouvelle trêve sociale de cinq ans signée par le gouvernement et les centrales syndicales.

Il a assuré que face aux efforts financiers déployés par l'Etat, les syndicats s'engagent pour la paix sociale pour garantir un environnement d'investissement.

Le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement étaient présents à cette cérémonie placée sous le thème " Fonctionnaires et agents de l'Etat engagés pour la transformation qualitative de l'Administration ".

Pour rappel, le 6 août 2022, le Président Alassane Ouattara a annoncé des mesures fortes en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Entre autres, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, la revalorisation de 20 000 FCFA/mois de l'indemnité contributive au logement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport et la revalorisation de l'allocation familiale qui passe de 2500 FCFA à 7 500 FCFA par enfant. Sans oublier l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers (1/3) du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre.