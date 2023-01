Algérie: Examen des mesures prises et des dispositifs mis en place pour le mois de Ramadhan

ALGER — Le gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a entendu une communication ministérielle conjointe sur les préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan, indique un communiqué des services du Premier ministre.

La communication présentée par les ministres du Commerce, de l'Intérieur, de l'Energie, de la Solidarité nationale, de l'Agriculture, de l'Hydraulique, de la Pêche et de la Poste, a mis en exergue les mesures prises et les dispositifs mis en place pour, notamment, "assurer une disponibilité des produits alimentaires et agricoles à des prix raisonnables et l'approvisionnement régulier du marché".

Les mesures prises et les dispositifs mis en place ont pour objectif, en outre, de "veiller à la continuité et la qualité des services fournis par les offices publics vitaux au profit des citoyens à travers toutes les régions du pays, particulièrement en ce qui concerne l'alimentation en eau potable et l'énergie", ajoute le communiqué.