Algérie: Stupéfiants / Prévention - Examen d'un avant projet de loi visant à consolider la stratégie nationale

ALGER — Un avant-projet de loi visant à consolider la stratégie nationale en matière de prévention et de répression de l'usage de stupéfiants et de substances psychotropes et à durcir davantage les sanctions pénales applicables aux auteurs des infractions liées au trafic de ces substances, a été examiné mercredi lors de la réunion du Gouvernement, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

"Le Gouvernement a examiné un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, présenté par le ministre de la justice, garde des sceaux", indique un communiqué des Services du Premier ministre, publiée à l'issue de la réunion.

Selon la même source, "ce projet de texte a pour objectif de consolider la stratégie nationale en la matière, de renforcer les mesures curatives ainsi que la protection et la prise en charge des victimes, notamment en instaurant une protection particulière des pharmaciens et de durcir davantage les sanctions pénales applicables aux auteurs des infractions liées au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes".