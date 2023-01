Algérie: Présentation des résultats du recensement de la production céréalière et des légumes secs

ALGER — Les résultats du recensement de la production céréalière et des légumes secs ainsi que ceux du recensement des capacités de stockage des produits alimentaires ont été présentés lors de la réunion du gouvernement, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Aïmene Benbaderrahmane.

Les deux communications communs ont été présentées par les ministres de l'industrie, de l'agriculture et du Développement rural, et du Commerce et de la Promotion des exportations, indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué.

A cet effet, il a été passé en revue un point de situation sur la clôture de la campagne moisson-battage 2021-2022, la production des légumes secs ainsi que les capacités de stockage des produits alimentaires.

Cette évaluation permet ainsi de s'assurer des résultats réalisés en matière de mise en oeuvre des actions et programmes dédiés au renforcement des bases de la sécurité alimentaire notamment pour ce qui a trait à l'extension des superficies agricoles et à l'amélioration des rendements pour consolider l'approvisionnement régulier du marché national en produits alimentaires de large consommation et réduire les importations, explique le document.