Cote d'Ivoire: France/" Noël en Livre pour les enfants " - L'ambassadeur Maurice Bandaman fait découvrir la Côte d'Ivoire aux enfants de la diaspora

Le 1er arbre de noël de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris a tenu toutes ses promesses. L'Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandaman fait découvrir le pays aux enfants de la diaspora à travers la lecture et les contes ivoiriens et offre 600 jouets et livres aux enfants de la diaspora.

L'ambassade de Côte d'Ivoire en France et la Représentation Permanente de la Côte d'Ivoire auprès de la Francophonie ont donné une coloration particulière aux fêtes de fin d'année à travers l'initiative " Noël en Livre pour les enfants ".

L'Ambassadeur Maurice Kouakou Bandaman et Marguerite Abouet ont donné l'occasion à plusieurs enfants de découvrir la Côte d'Ivoire à travers des livres pour enfants.

C'est dans cette ambiance particulière que les enfants de la diaspora ont découvert des livres pour enfants d'auteurs ivoiriens, déguster du chocolat de Côte d'Ivoire et apprécier les premières poupées noires made in Côte d'Ivoire de la marque Naïma Doll.

Ce sont 200 livres pour enfants, 200 exemplaires de "AYA DE YOPOUGON", et 200 jouets, poupées et puzzles qui ont été distribués aux enfants des diplomates et des personnels du consulat ivoirien à Paris. Les familles des leaders d'opinion et responsables d'organisations de la diaspora ivoirienne ont également été associées à cet arbre de noël inédit offert par l'Ambassadeur Maurice Kouakou Bandama au sein de la représentation diplomatique de Côte d'Ivoire dans la capitale française.

Marguerite Abouet, autrice de "AYA DE YOPOUGON" était la marraine de cette première édition. Elle s'est dit très heureuse d'une part de l'engouement que son livre suscite à chaque fois, auprès des enfants ivoiriens, fière de voir le nom de leur pays exposé ainsi en France, sur des salons du livre, exposé sur des panneaux dans Paris et ailleurs en France. Une fierté aussi pour ses enfants de voir raconter la vie d'une jeune ivoirienne à travers son quartier et qui vit pratiquement les mêmes expériences qu'eux. D'autre part, elle s'est dit très heureuse d'être la marraine de cet premier arbre de Noël de l'ambassade autour de la culture, très impressionnée par l'engouement et l'intérêt des enfants par les livres de contes ivoiriens.

Au total 600 jouets et livres ont fait le bonheur et la joie des privilégiés du jour. Pour SEM Maurice Kouakou Bandama, père noël du jour, cet évènement vise à ressouder les liens de fraternité entre les Ivoiriens de la diaspora que la crise en Côte d'Ivoire avait désunis, mais surtout l'ambassade doit être également le lieu de découverte de la culture et de la littérature ivoirienne par nos enfants. A travers des livres pour enfants d'auteurs ivoiriens, des poupées noires Naïma Doll, des cartes de jeux et des puzzles sur les régions de la Côte d'Ivoire et autour du chocolat, les enfants ont découvert la Côte d'Ivoire.

L'Ambassadeur Maurice Bandama a indiqué lors de son adresse aux enfants et invités que ce "Noël en livre" répond à sa volonté de faire découvrir la Côte d'Ivoire aux enfants d'Ivoiriens de France par la lecture. Il a expliqué que " par les livres et auteurs ivoiriens, les enfants de nos compatriotes découvriront le pays de leurs parents et apprendront à l'aimer et à le chérir ainsi, par ce type d'événement, nous souhaitons créer avec nos compatriotes cet élan de fraternité que le chef de l'Etat désire voir se renforcer entre les Ivoiriens.

Les Ivoiriens de France se sont beaucoup déchirés durant ces dernières années pour des raisons politiques. Et sur les instructions du président, de la République, nous avons décidé de construire un nouvel environnement de fraternité. Il faut qu'ils se parlent à nouveau, et c'est à nous de créer le cadre pour qu'ils comprennent que ce qui les uni est bien plus important que ce qui les divise. Le plus important c'est la Côte d'Ivoire ", nous a souligné le patron de la diplomatie ivoirienne en France.

Plusieurs autres activités ont meublé cette 1ère édition de " Le Noël en Livre des Enfants ", des ateliers d'initiation aux instruments de musique africains, qui a associé un danseur et un musicien, pour apporter des nuances musicales et des ateliers de contes avec la conteuse Lora TANOH, partie d'Abidjan pour l'occasion, l'autrice et conteuse de " raconte-moi une histoire " a entretenu les enfants avec des contes et légendes pendant que Marguerite ABOUET a effectué une session de lecture de ses livres aux enfants.

La dégustation de chocolat par le Conseil Café-Cacao, la dégustation et vente de plaquettes de chocolat de AXEL LE CHOCOLATIER en forme de masque et les animations étaient au menu pour égayer les enfants tout au long de la journée.

Pour une première édition, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et la Représentation Permanente de la Côte d'Ivoire auprès de la Francophonie ont réussi un coup de maître vue la grande mobilisation des Ivoiriens autour du " Noël en Livre pour les enfants ".