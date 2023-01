Cote d'Ivoire: Le premier ministre Patrick Achi - " 2023 verra le renforcement du dispositif d'accompagnement et d'encadrement des jeunes "

Le Premier ministre Patrick Achi fait savoir que 2023 verra le renforcement du dispositif d'accompagnement et d'encadrement des jeunes.

S'adressant au Président de la République à l'occasion du premier conseil des ministres de 2023, le mercredi 4 janvier, le Premier ministre Patrick Achi a révélé ce que sera 2023, année consacrée à la jeunesse par le Président Alassane Ouattara : " 2023 verra le renforcement du dispositif d'accompagnement et d'encadrement des jeunes (... ) En nous confiant la mission d'agir pour notre pays à vos côtés et sous votre autorité, Monsieur le Président de la République, vous nous avez demandé d'œuvrer dans un seul but, améliorer la vie quotidienne de nos populations. Le cap est clair, la détermination de votre équipe est absolue. Nous savons aussi qu'en 2023, dans le contexte continental et mondial exigeant , il nous faudra redoubler d'efforts pour faire avancer les projets sur le terrain et montrer la plus grande rigueur dans la gestion des finances publiques. Cela imposera aussi une plus grande célérité dans le traitement des dossiers, la recherche de solutions innovantes, efficaces, débouchant sur des actions concrètes et visibles".

Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de son équipe à contribuer à la transformation de la Côte d'Ivoire et de son économie, pour le bonheur des Ivoiriennes et des Ivoiriens.