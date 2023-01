Cote d'Ivoire: RLE - Kandia Camara galvanise ses troupes à Abobo

59 mille personnes à inscrire sur la liste électorale. C'est l'objectif fixé aux responsables locaux du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix à Abobo.

Selon la vice-présidente du parti présidentiel, Kandia Camara, superviseur des zones d'Abobo et d'Anyama, cet objectif est à la portée des houphouëtistes. A condition que les uns et les autres se mobilisent et s'engagent à relever le défi. C'est pourquoi, elle a galvanisé hier ses troupes, c'est-à-dire, les secrétaires départementaux, les délégués de zone et les responsables de structures spécialisées (femmes, jeunes et enseignants) au siège local du parti. " C'est cette mission qui nous a été confiée. C'est ce que le président du parti nous demande. Ce travail repose sur les responsables des structures du parti et des associations qui sont proches ", a-t-elle déclaré.

À l'en croire, si chaque responsable fait son travail, il n'y a pas de raison qu'une seule personne ne soit pas inscrite sur la liste. " Si dans un comité de base les personnes concernées ne sont pas enrôlées, c'est que les responsables de ce comité de base n'ont pas joué leur rôle. Je vous invite donc au travail afin que nos objectifs soient atteints ", a-t-elle invité. Tout en dénonçant la transhumance qui fausse les calculs. " Nous devons lutter contre la transhumance ", a-t-elle recommandé.

Pour créer l'engouement autour de l'opération, le superviseur d'Abobo-Anyama a exhorté les responsables du parti à se lancer dans la sensibilisation. " Que chaque départemental mette en place une stratégie. Ils doivent se lancer dans la sensibilisation. Cela est important pour nous eu égard aux élections qui arrivent ", a-t-elle déclaré et d'ajouter : " Quand on est le premier parti dans un pays, à chaque élection il faut démontrer. Le Rhdp est serein. Quand nous disons que nous sommes le parti le plus fort, nous avons les arguments. Le Rhdp va gagner toutes les élections. Nous voulons gagner les élections avec la manière, c'est-à-dire proprement ", a-t-elle insisté.