Madagascar: Fara West - Dina Mialinelina ouvre la saison

Ça y est, l'année 2023 est là. Les petites scènes ouvrent leurs portes et du côté de Fara West Faravohitra, Dina Mialinelina ouvre la saison. Samedi, elle sera accompagnée de ses amis musiciens Hents, Tsanta, Julie et Kevin.

Avec Dina Mialinelina aux commandes, l'événement promet des compositions de son cru à l'instar de " Feon'ny fo " et " Lanitro ". Des titres aux rythmes du cœur et de sa voix. Bien connue dans le milieu de la musique actuelle, Dina Mialinelina est une voix en or aux timbres variés, un engagement total et une grande sincérité.

Ses premiers ont eu lieu en 2006. Du haut de ses 17 ans, Dina Nasandratra Mialinelina rencontrait pour la première fois le public malgache. La même année, avec sa participation à la cérémonie de clôture des Jeux des Îles de l'océan Indien, son talent de chanteuse est confirmé. Cependant, c'est en 2008 qu'elle se fait vraiment connaître. La même année, elle intègre la compagnie artistique RY Mialy, et grâce à ces années d'expériences en tant que chanteuse et comédienne, elle acquiert la parfaite maîtrise de la scène, terrain sur lequel elle se sent littéralement transportée. Elle enchaîne alors plusieurs comédies musicales comme Starmania, en 2009 et L'Opéra Rock Elakelatrano, en 2010, 2011 et 2012.

En 2013, Dina participe au cabaret Walking Jazz. Pour ce concert, la jeune chanteuse est accompagnée de trois musiciens, dans le cadre de son groupe Dina Quartet. Depuis, elle enchaîne les projets dont " Flow'raison " en tant que musicienne, auteure, compositrice, comédienne et surtout chanteuse. " Âme malgache, suave et sauvage, il lui tient à cœur de réconcilier l'art avec les émotions, matière première de toute créativité. Par ailleurs, Dina est une artiste engagée dans l'éducation, l'environnement et l'humain. La pratique de la thérapie par le chant lui permet aussi de partager son talent ", peut-on lire dans sa biographie. Pour cette nouvelle année 2023, elle ne fera que deux rares concerts ici dans la capitale. Ce premier est incontournable pour fêter la pleine lune de l'année avec de la bonne musique.