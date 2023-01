Madagascar: Ankadivato - Des cambrioleurs de voitures en plein jour

Chaque jour, à Ankadivato, des véhicules stationnés sur les parkings sont dévalisés et vidés de leur contenu par les voleurs. En plein jour, les voleurs brisent les vitres et dérobent ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Ce week-end, un propriétaire se plaint sur les réseaux sociaux et diffuse des images de son véhicule.

Les voleurs endommageant l'automobile pour arriver à ses fins. Les dommages encourus ne sont pas des moindres mais la victime appelle à la vigilance de tous pour éviter que ce genre de forfait se reproduise. Selon l'information, ces voleurs résident dans le quartier d'Ankadivato et ses environs. En groupe de deux à trois individus, ils font le tour sur les parkings pour repérer leurs cibles.

En l'absence du conducteur, même en plein jour, ces hommes passent à l'acte et s'enfuient en courant dans les ruelles après avoir obtenu une autoradio, ou des objets laissés dans la voiture. Habitués des lieux, ils parviennent à semer les poursuivants en cas de course-poursuite.

Par peur, les victimes décident d'abandonner et réparent leur bien. Face à la situation, le fokontany d'Ankadivato sensibilise les propriétaires des véhicules à adopter des gestes préventifs, comme ne rien laisser dans la voiture. En outre, les habitants du quartier demandent le renforcement de la patrouille des forces de l'ordre sur les lieux. Jointes par téléphone, les forces de l'ordre déclarent prendre des mesures nécessaires pour faire face à l'insécurité. "Nous travaillons d'arrache- pied pour faire régner la paix et l'ordre public, tous les jours, des éléments de la police nationale font la ronde partout dans la ville et appréhendent les malfaiteurs ", a-t-il expliqué.

" A part la prévention, on ne cesse de rappeler que l'insécurité est une affaire de tous, notre mission est de rattraper les voleurs mais la population participe grandement à cette lutte comme la dénonciation... ", a-t-il ajouté. "L'insécurité est loin de disparaître, s'il y a encore des gens qui sont de mèche avec les malfaiteurs comme cacher et héberger les bandits chez eux sous prétexte que c'est quelqu'un de la famille, de plus, la complicité avec les malfrats est puni par la loi", conclut le policier.