Afrique: Tennis de table / Championnat de Madagascar - 285 pongistes attendus au Palais des Sports

Il s'agit du championnat national qui clôture en beauté la saison 2022 pour la Fédération malgache de tennis de table. Les pongistes vont s'affronter au Palais des Sports Mahamasina à compter de ce jour.

Le Palais des Sports Mahamasina sera en effervescence à compter d'aujourd'hui et ce, pour quatre jours à l'occasion du championnat de Madagascar de tennis de table toutes catégories. L'ultime compétition pour la saison 2022 avant d'entrer dans la nouvelle saison 2023. Comme chaque année, ce rendez-vous regroupe environ 300 pongistes issus des sept ligues que sont Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analamanga, Itasy et Vakinankaratra.

La direction technique a enregistré 285 inscrits après la date butoir des inscriptions, mardi dernier. L'épreuve par équipe homme et dame ouvrira le programme ce jour à 8 heures. Après la cérémonie d'ouverture officielle, la compétition se poursuivra avec l'épreuve individuelle des catégories poussins, benjamins et minimes, cadets, juniors et vétérans dans l'après-midi. Demain sera une journée consacrée à l'épreuve double messieurs et double dames suivie de la compétition individuelle jeunes et vétérans. Le double mixte clôturera cette deuxième journée. Les choses sérieuses ne commenceront qu'à partir de samedi qui promet de belles bagarres avec l'entrée en lice des seniors premiers, deuxièmes et troisièmes séries hommes et dames. Les finales de toutes catégories se joueront le dimanche.

Grand enjeu

Les grands pongistes dans tout Madagascar seront présents pendant ce sommet national. Il s'agit d'ores et déjà d'un test grandeur nature pour les joueurs en vue des différentes compétitions internationales. " Les pongistes les plus performants seront présélectionnés pour le regroupement afin de constituer une équipe nationale. D'ailleurs, plusieurs rencontres internationales sont prévues se tenir cette année comme les Jeux de la Francophonie, le Championnat d'Afrique régional et continental. Pour les Jeux des Îles 2023 à domicile, la Fédération est encore dans l'attente de l'organisation du ministère de tutelle concernant le regroupement ", a fait savoir le Directeur technique national Tahiry Rakotoarisoa.