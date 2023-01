Angola: Lunda Sul parie sur la culture des céréales

Saurimo (Angola) — Après presque des décennies d'inactivité dans la production de cultures considérées comme commerciales, la province de Lunda Sul commence à montrer des signes positifs dans la culture des céréales (riz, haricots, maïs, blé et soja), en vue de la sécurité alimentaire des familles dans le couloir Est.

Les nouvelles cultures sont cultivées dans le cadre du Plan national de production céréalière (Planagrão), ajoutant plus de valeurs à l'utilisation climatique et hydrologique de la province.

En 2022, Lunda Sul a bénéficié de 300 tonnes de semences de céréales et de plus de 400 tonnes de différents engrais.

S'adressant mardi à l'ANGOP, le directeur du Bureau provincial de l'agriculture et du développement rural et de la pêche, Nelson Senguetali, a souligné que l'objectif est d'encourager la production céréalière dans la région, puisque les tubercules, les racines et les légumineuses sont les cultures prédominantes de la province.

Il a ajouté que, selon les habitudes agricoles et alimentaires de la région, les paysans parient davantage sur la production de patates douces, de manioc, de haricots et d'arachides, d'où la nécessité d'introduire des céréales, afin de diversifier les cultures et par conséquent d'améliorer le régime alimentaire des familles.

Selon le responsable, Lunda Sul a le potentiel et les conditions climatiques et la capacité de production pour devenir un grenier important pour la production nationale.

Le planagrão entrera définitivement en vigueur au début de cette année 2023, dans les quatre municipalités de la province (Cacolo, Dala, Muconda et Saurimo).

Quant au Programme de Massification de l'Agriculture Communautaire (PMAC), il a fait savoir que 1.500 hectares de terres avaient été préparés pour la culture du maïs, du haricot et du soja.

L'initiative vise à encourager les familles à produire des cultures de rendement et à renforcer la chaîne de production.

Il a souligné que l'investissement dans le secteur agricole est l'une des principales priorités du gouvernement, visant à réduire les importations, principalement de denrées alimentaires produites à grande échelle dans le pays.

Pour faciliter la production, le gouvernorat local dispose, dans le cadre de la mécanisation agricole, de tracteurs qu'il entend revendre aux agriculteurs.

A Lunda Sul, le PMAC a couvert environ cinq mille familles regroupées en associations paysannes dans les 10 communes qui composent la province.