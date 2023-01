Angola: Les travailleurs de l'ENNA lèvent la grève

Luanda — Le Syndicat national indépendant des travailleurs de l'aéronautique et des aéroports (SNITAA) a suspendu, mercredi soir, la grève qui a commencé tôt le même jour (4).

Il s'agit d'une levée temporaire sur l'arrêt des services, en raison de la signature d'un contrat d'engagement entre le SNITAA et le conseil d'administration de l'Entreprise Nationale de Navigation Aérienne (ENNA).

Le document, paraphé sur l'orientation du Ministère des Transports, après une réunion, impose la satisfaction immédiate de l'un des points des Réclamations et la définition d'un calendrier pour la négociation ou la résolution des autres.

Dans une note, diffusée aux Médias, "le Syndicat réaffirme sa totale ouverture au dialogue et appelle tous ses affiliés à reprendre leurs activités de travail, avec le même zèle et le même dévouement".

La grève

Il s'agissait de l'arrêt partiel de certains services, à partir de 00h00, en raison d'un prétendu "mécontentement généralisé face au cahier de charges des travailleurs", présenté au conseil d'administration de l'entreprise, le 23 mai 2022.

La grève serait d'une durée indéterminée, couvrant toutes les catégories des domaines opérationnels des services de communication, de navigation et de surveillance (CNS), des services d'information aéronautique (AIS), ainsi que les services d'appui technique, administratif et de gestion de l'ENNA aux autorités au niveau national.

Cependant, selon le président du Syndicat national indépendant des travailleurs de l'aéronautique et des aéroports (SNITAA), Sebastião Adriano de Lemos, les services minimums, pour les vols ou avions d'État, les urgences militaires et médicales seraient garantis.

Négociations urgentes

Après l'annonce de la grève, le 28 décembre 2022, les responsables de l'Union et de l'ENNA se sont réunis, mardi 3, au ministère des Transports, afin d'envisager la grève, mais sans succès.

Par la suite, mercredi, les parties se sont à nouveau assises et sont parvenues à cet accord provisoire, qui devrait aboutir à la réponse à toutes les plaintes des travailleurs contenues dans le cahier de charges.

S'adressant à la presse, avant la dernière réunion, mercredi, le président du conseil d'administration de l'ENNA, Manuel Agostinho Felipe Júnior, a informé que l'une des principales exigences est l'assurance maladie.

Il a fait savoir que le contrat pour la fourniture des services de santé à ses employés est évalué à plus de cent quatre-vingt-dix millions de Kwanzas pour une durée de six mois, dans une première phase.

Ce souci, garanti par le gestionnaire, peut être résolu dans les 15 jours, avec le processus administratif en cours.

Le SNITAA

Le Syndicat National Indépendant des Travailleurs de l'Aéronautique et des Aéroports (SNITTA) est une association syndicale nationale, constituée de salariés actifs et retraités à durée indéterminée, dont l'activité professionnelle est liée au secteur de l'aviation civile, des aérodromes, des aéroports et de la navigation aérienne, consacré à la défense et à la promotion de ses intérêts.

A propos de l'ENNA-EP

L'Entreprise Nationale de Navigation Aérienne (ENNA-EP) est une société de droit public angolais, créée par le décret n° ENANA-EP).

L'ENNA-EP résulte de la nécessité de créer une entreprise publique dédiée et avec une expérience acquise pour assurer le service public de soutien à la navigation dans l'espace aérien sous la responsabilité de la République d'Angola.

Il est chargé d'assurer le développement, l'installation, la gestion et l'exploitation des services et des infrastructures de navigation aérienne, ainsi que d'autres infrastructures liées aux systèmes d'aide à la navigation, aux routes et à l'espace aérien au sein de la région d'information de vol (RIV).

Elle a également pour mission de réaliser l'étude, la planification, la construction et le développement de nouveaux systèmes et infrastructures d'appui à la navigation aérienne et de coordonner les services d'appui au trafic aérien national et international.