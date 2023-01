Madagascar: Palais d'Iavoloha - Présentation de voeux de la Présidence et du Gouvernement

" Pour moi l'important ce n'est pas le fait que 2023 soit une année électorale, c'est plutôt le fait qu'elle marque la fin du mandat. 2023 est donc une année pour faire le bilan. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui ne l'a pas été ? C'est l'occasion pour chacun de nous de se remettre en question ".

C'est ce qu'a déclaré hier le président Andry Rajoelina lors de sa rencontre avec le personnel de la Présidence de la République. En effet, en ce début d'année, la grande famille de la Présidence dirigée par le Secrétaire Général de la Présidence, Pelandroy Espérance, a présenté ses vœux du nouvel an au couple présidentiel hier au Palais d'Iavoloha. Une occasion pour le Chef de l'Etat d'encourager ses proches collaborateurs à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs du développement de Madagascar. Pour cette dernière ligne droite avant l'échéance de l'élection présidentielle, le président Andry Rajoelina a averti ses collaborateurs par rapport aux tentations. " Nos adversaires vont certainement tout faire pour nous diviser. Je vous demande de faire bien attention car certains vont être tentés de nous trahir ", a-t-il averti.

Le président Andry Rajoelina affirme que pour l'heure sa priorité n'est pas l'élection mais le résultat. Toutefois, faisant allusion aux pratiques politiques à Madagascar, il essaie d'anticiper ce qui pourrait se passer durant cette année électorale. Cependant, si l'on s'en tient à ses propos d'hier, on peut affirmer que pour l'heure, le porte-fanion du clan "Volomboasary" fait preuve de sérénité pour affronter les urnes. Et ce, même si pour l'instant, il choisit d'entretenir le suspense par rapport à sa candidature.

Hier, malgré les rumeurs et les polémiques autour d'une éventuelle démission gouvernementale, l'Exécutif a tenu son premier Conseil des ministres de l'année 2023.

Instructions fermes

L'équipe dirigée par le Premier ministre Christian Ntsay était au grand complet lors de cette occasion. Comme une sorte de démenti contre les informations relatives à une démission gouvernementale véhiculées ces derniers temps par les détracteurs du régime. Mais avant de commencer le conseil, le gouvernement Ntsay Christian a présenté ses vœux au couple Andry et Mialy Rajoelina. Une occasion pour le Chef de l'Etat de donner des instructions fermes relatives à des exigences d'efficacité aux ministres. Durant sa rencontre avec le personnel de la Présidence, il a annoncé que "si le président obtient une note de 10/10 mais qu'un ministre obtient une note en dessous de la moyenne, notre bilan sera négatif car on est une équipe et on doit réussir ensemble ". En ce début d'année, les institutions et les différentes entités étatiques et non étatiques se relayeront pour présenter leurs vœux du nouvel an au couple présidentiel.