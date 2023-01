Madagascar: Mahery Lanto Manandafy - 4 jours après sa libération, retour en prison

Il a été incarcéré le 30 septembre dernier à la maison centrale d'Antanimora, trois mois après, il a recouvré la liberté, plus précisément le jour de la Saint-Sylvestre. Quatre jours après, il revient à la case départ .

Après avoir recouvré la liberté le jour de la fête de la Saint-Sylvestre, Mahery Lanto Manandafy est retourné en prison, hier. Il a tout juste célébré les fêtes de fin d'année et le nouvel an en famille pour se retrouver de nouveau derrière les barreaux. Probablement à Antanimora. L'on se demande si c'était une sortie provisoire ou autre chose ? Plus connu sous son pseudonyme de Malama, il n'a pourtant pas pu se soustraire à la justice. Celui qui se considère comme un lanceur d'alerte a été accusé de diffamation à l'endroit d'un ressortissant étranger reprochant à ce dernier d'approvisionner les dahalo en munitions. Ce premier a porté plainte ce qui a valu à Mahery Lanto Manandafy d'être écroué.

Déclarations fracassantes

Quoi qu'il en soit, après avoir été libéré à la fin de l'année, il a annoncé qu'il allait continuer la lutte. En outre, il a été l'invité spécial d'une station privée de la capitale tout récemment en faisant notamment des déclarations fracassantes. Mais avec sa nouvelle incarcération, il ne pourra plus poster de nouvelles publications, même sur son compte Facebook. Faut-il rappeler qu'au mois de février de l'année écoulée, Mahery Lanto Manandafy avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour propagation de fausse nouvelle et outrage à un chef d'institution, à l'instar notamment du président de la République. Malgré tout, il est proche de certains hauts responsables du régime actuel, à l'instar du ministre de la Jeunesse et des Sports Tinoka Roberto et du gouverneur de la région Analamanga, Hery Rasoamaromaka. Il a également des affinités avec l'opposition, entre autres, le RMDM et le TIM.