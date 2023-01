Madagascar: Activités culturelles - Iraimbilanja fête ses 40 ans de scène cette année

Les grands événements culturels musicaux tels que les grands concerts se feront rares en ce début d'année, à quelques exceptions près. Il y a bien le concert de Reko Band et Mirado organisé dans le cadre de la clôture du 75è anniversaire de l'AFT Andavamamba qui aura lieu à guichets fermés à l'AFT, ce samedi 7 janvier. Il sera suivi d'une période d'accalmie ponctuée de cabarets.

Quoi qu'il en soit, les quelques artistes que nous avons approchés, en ce qui concerne leurs projets dans l'immédiat, sont encore en pleine préparation de leurs perspectives et projets durant cette année. Ils laissent entendre que les grands événements sont pour plus tard. Mais si l'événementiel dans le domaine culturel semble un peu lent au démarrage, l'année 2023 sera riche en festivals et concerts.

En tout cas, on sait déjà entre autres, que Tayc, un auteur-compositeur français originaire de Marseille, connu pour ses tubes " N'y pense plus " ou encore " Dodo ", viendra pour un concert exclusif à Madagascar le 10 mars prochain. À ce propos, on se souvient que l'année 2022 a vu le record de passage d'artistes internationaux à Madagascar, dont Orelsan, Oboy, Nuttea, Busta Flex et tant d'autres. Seront-ils aussi nombreux à venir cette année ? Maître Gims qui avait prévu faire un concert au Stade Barea Mahamasina en novembre 2022 mais qui a annulé sa venue, viendra-t-il finalement cette année ? La question se pose.

Par ailleurs, les fans de rock seront bien servis. Le groupe mythique Iraimbilanja, une icône du rock malgache, célébrera ses 40 ans de scène cette année. Un autre grand événement attendra les inconditionnels du rock, il s'agit du Festival Rage of Rock, un incontournable dans le milieu. Mais la saison des festivals de cette année sera également marquée par le Rocktoberfest, le festival dédié à la boisson à mousse et au rock en même temps. Il s'annonce comme l'un des plus grands festivals de l'année, qui comme son nom l'indique est prévu se tenir au mois d'octobre.

D'autres événements viendront sûrement s'y ajouter. Qui vivra verra...