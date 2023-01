Madagascar: Entretien routier - Une responsabilisation sociétale s'impose

L'état de dégradation des infrastructures routières visant à desservir les zones de production a des retombées économiques négatives sur le développement des filières agricoles.

Le nombre de producteurs a tendance à baisser faute de compétitivité des prix de leurs récoltes pour ne citer que les productions de légumes servant à approvisionner le marché de la Capitale. En effet, la fluidité de la circulation des biens et des personnes devient contraignante en raison de la dégradation avancée de certaines infrastructures routières. C'est l'un des constats avancés par l'Agence de Développement Inclusif et Durable (ADID) suite à une étude menée concernant le développement des filières agricoles dans diverses régions de l'île. Tout récemment, les transporteurs de marchandises ont dénoncé que le mauvais état des routes constitue l'un des facteurs contribuant à la hausse des prix des produits alimentaires dans le pays.

Hausse du coût des matières premières

Face à cet état de fait, l'ADID a suggéré comme solution la responsabilisation sociétale de tous les acteurs concernés pour chaque filière dans une zone de production bien délimitée en matière d'entretien routier. L'objectif consiste à assurer la pérennisation des infrastructures routières. Cette solution consiste notamment à impliquer ces acteurs de développement y inclus les collectivités territoriales décentralisées, en tant qu'usagers de la route, à contribuer à l'allocation des fonds destinés à cet entretien routier. Cela se manifeste par le prélèvement d'une part de la vente de leurs productions agricoles pour une filière bine organisée. En effet, l'Etat n'aura pas toujours suffisamment de moyens pour le faire, selon les explications de l'ADID. Raison pour laquelle, cette agence a sollicité la responsabilisation sociétale de tous, allant des producteurs jusqu'aux opérateurs exportateurs. Elle a également constaté que plusieurs opérateurs oeuvrant dans l'agro-business commencent à avoir certaine difficulté à cause de la hausse du coût de leurs matières premières qui est liée à la dégradation des infrastructures routières.

Lutte contre l'insécurité alimentaire

Il est à rappeler que certains exportateurs comme dans la filière litchi ont contribué à la lutte contre l'insécurité alimentaire des producteurs, fournisseurs de litchi afin d'améliorer leur santé et celle de leurs familles respectives. D'aucuns reconnaissent que les personnes qui ne sont pas en bon état, ne peuvent être productifs. Ils sont ainsi sollicités à planter des légumes comme les tomates et les concombres. Les premières récoltes sont destinées à leur auto-consommation. Ce qui leur a également permis de réduire leurs dépenses alimentaires quotidiennes, a-t-on appris. Par ailleurs, la préservation de l'environnement constitue une autre condition sine qua none permettant d'améliorer les productions agricoles, et partant, d'assurer le développement durable, d'après toujours l'ADID. Pour ce faire, des foyers à balle de riz servant à la cuisson des ménages ont été vulgarisés au niveau des zones à forte potentialité rizicole comme Marovoay et Ambatondrazaka. Ce qui réduit en même temps les dépenses des producteurs en matière de consommation d'énergie domestique. Toujours dans le cadre de cette responsabilisation sociétale, les producteurs sont accompagnés pour être plus résilients face aux impacts du changement climatique, a-t-on conclu.