Madagascar: Plume de P - Année électorale

Ca y est, 2023 est amorcée ! On l'attendait avec impatience, mais une fois l'euphorie des fêtes passées, aussitôt on l'appréhende. En attendant les élections présidentielles et municipales qui se tiendront dans le dernier quart de l'année, la vie ne sera pas de tout repos et d'ores et déjà l'atmosphère s'électrifie. On augure des mois préélectoraux avec de réels risques de débordement... comme cela l'est à chaque élection !

Que peut-on y faire, les élections ne sont-elles pas un élément central de la démocratie ? Mais si leur objectif est de transmettre pacifiquement le pouvoir, c'est souvent loin d'être le cas !

Alors que les élections devraient renforcer le sentiment d'appartenance, elles mettent plutôt en exergue les disparités et les animosités personnelles. Et c'est malheureux à admettre, mais élections riment avec violence car tous les candidats en usent pour accéder au pouvoir électif, entrainant dans un déchainement d'agressivité leurs partisans.

La compétition électorale est âpre, mais faut-il pour autant dérailler, enfreindre les lois ou devenir un criminel ? Certes, l'usage de la violence psychologique, comme physique, a fait ses preuves. Néanmoins, éthique et propagande ne peuvent-elles pas se concilier ?

Des élections qui se déroulent en toute sécurité, c'est le défi de cette année 2023. Les institutions impliquées dans le processus électoral doivent être perçues comme transparentes et impartiales pour gagner la confiance des électeurs.

Croisons les doigts afin que les harcèlements, les menaces, les intimidations, les assassinats ne viennent pas encore une fois entacher l'image de notre démocratie déjà si fragile !