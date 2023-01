Burundi: [INTERVIEW EXCLUSIVE] - Son parcours, les intérêts de clubs africains et européens, ses ambitions, Prince Michel Musoré se confie

interview

A seulement 18 ans, Prince Michel Musoré est l'une des valeurs sûres du football burundais. Actuel joueur de Vital'O FC, le milieu de terrain éclabousse de son talent le championnat de son pays depuis quelques saisons et a été l'une des révélations du Tournoi CECAFA U20 de Novembre dernier. C'est donc logiquement qu'il est suivi par plusieurs clubs. Dans cette interview, Prince Musoré revient sur son parcours dans le championnat burundais et parle de l'intérêt de certaines formations africaines et européennes. Il évoque également ses ambitions d'évoluer dans un championnat européen. Lecture !

Africa Top Sports : Présentez-vous

Prince Michel Musoré : Je me nomme Michel Musoré. Je suis footballeur international U20 burundais agé maintenant de 18 ans. J'évolue au poste de sortant gauche.

Vous jouez actuellement dans le championnat burundais. Pouvons-nous en savoir un peu plus sur votre parcours dans ce championnat ?

J'ai commencé mon parcours par une formation de deux ans au sein de l' académie de Musongati FC, club qui évolue actuellement en première division burundaise. Après cette étape j'ai d'abord été recruté par Top Junior Football Club, une formation de l'élite basée dans la ville de Kayanza. Après y avoir fait mes preuves, j'ai ensuite été approché et recruté par Vital'O Football Club avec qui je joue actuellement. Voilà qui résume un peu mon parcours dans le championnat burundais.

Michel Musoré, balle au pied, au cours d'un match de championnat

Lors du Tournoi CECAFA U20 de Novembre dernier , vous vous etes distingués par vos belles prestations. Que pouvez nous dire sur cette performance ?

Si j'ai été performant au cours du Tournoi CECAFA U20, c'est avant tout grâce à l'effort collectif de mes coéquipiers et donc de toute l'équipe. Cela m'a permis d'être à l'aise sur le terrain, de mettre ce que je sais faire au service de l'équipe et donc de me mettre en évidence. Ce fut un beau tournoi et un des meilleurs souvenirs en 2022.

Nous avons appris via certains médias belges que vous figurez sur les tablettes du Standard de Liège . Qu'en est-il ?

Oui effectivement, le Standard de Liège est venu aux nouvelles. J'ai appris qu'ils ont pris attache avec mon club. Mais je n'en sais pas plus.

En dehors du Standard de Liège, y a t-il d'autres clubs interessés par tes performances ?

Oui, entre temps il y a eu aussi les intérêts d'Almeria (actuel 13e du championnat de première division espagnole, NDLR) et du club autrichien du RB Salzbourg qui se sont renseignés sur moi. A ces deux clubs européens s'ajoute le Club Africain de Tunis qui s'est également intéressé à moi.

Michel Musoré célébrant un but lors du Tournoi CECAFA U20 de novembre 2022

Avez vous un championnat particulier qui vous tente le plus ? Et pourquoi ?

Tous les joueurs ont un rêve. Et le mien est, dans un premier temps, de franchir un palier en rejoignant un club européen peu importe le championnat. Je sais qu'avec le travail, je peux démontrer ce dont je suis capable pour, ensuite, rejoindre un des championnats majeurs du Vieux continent. Je travaille chaque jour et toujours avec un peu plus de sérieux et d'abnégation tout en espérant que cette opportunité se présentera. Je suis optimiste.

À l'approche du mercato hivernal, nous vous souhaitons d'avoir une débouché qui vous conduira à un club européen. Votre mot de fin.

Je ne peux que vous dire merci beaucoup pour cette belle lucarne que vous m'offrez à travers cette interview. Je vous souhaite aussi le meilleur pour cette année.