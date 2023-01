Sénégal: Hydrocarbures - Macky Sall annonce l'évaluation des impacts des projets pétroliers et gaziers

Le conseil d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz (COS-PETROGAZ) va se réunir pour évaluer les projets pétroliers et gaziers et leur impact à court, moyen et long termes sur la vie économique et sociale du pays, a-t-on appris mercredi du gouvernement.

Le COS-PETROGAZ sera bientôt invité à "faire [le point] sur les projets pétroliers et gaziers et leur impact à court, moyen et long termes sur la vie économique et sociale du Sénégal", affirme le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi en citant le chef de l'Etat.

"En cette année phare pour le secteur du pétrole et du gaz, avec le début de l'exploitation des ressources nationales d'hydrocarbures, le chef de l'Etat a informé le [gouvernement] de la convocation prochaine du COS-PETROGAZ", rapporte le communiqué.

Le COS-PETROGAZ a été créé le 3 octobre 2016 pour "matérialiser la volonté du président de la République d'asseoir la transparence et la gestion durable des ressources pétrolières et gazières".

Il est chargé de conseiller le chef de l'Etat dans la définition et l'orientation stratégique de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, afin qu'elles profitent à tous les Sénégalais.

De 2014 à 2016, d'importants gisements de pétrole et de gaz ont été découverts au Sénégal.

Une partie de ces ressources naturelles se trouve sur la frontière sénégalo-mauritanienne.

L'exploitation de deux gisements doit démarrer cette année.

Selon le directeur général du Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent, El Ousseyni Kane, près de 900 milliards de francs CFA de recettes vont s'ajouter au budget du Sénégal, grâce à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières attendue en 2023.